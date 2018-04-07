Зенит
    -
    16:30
    07.04.18
    Санкт-Петербург Арена
    Краснодар
      Чемпионат России • Тур 25
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Краснодар
      Чемпионат России - 7 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Краснодар на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зенит и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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