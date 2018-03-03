Зенит
    -
    16:30
    03.03.18
    Санкт-Петербург Арена
    Амкар
      Чемпионат России • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Зенит - Амкар
      Чемпионат России - 3 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Амкар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Манчини или Гаджи Гаджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Амкар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Амкар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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