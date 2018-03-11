Спартак
    -
    19:00
    11.03.18
    Открытие Арена
    СКА-Хабаровск
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
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      Спартак - СКА-Хабаровск
      Чемпионат России - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Ринат Билялетдинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – СКА-Хабаровск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спартак и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В игре с «Локо» «Спартак» не видел мяча и поэтому не победил. Со «СКА-Хабаровск» такие отмазки не пройдут.

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