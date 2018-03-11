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Спартак - СКА-Хабаровск
Чемпионат России - 11 марта 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Ринат Билялетдинов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – СКА-Хабаровск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спартак и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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В игре с «Локо» «Спартак» не видел мяча и поэтому не победил. Со «СКА-Хабаровск» такие отмазки не пройдут.