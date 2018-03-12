Онлайн

Урал - Локомотив

Чемпионат России - 12 марта 2018

Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 12 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Александр Тарханов или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Урал – Локомотив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Урал и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

