Урал
    -
    17:00
    12.03.18
    СКБ-Банк Арена
    Локомотив
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Урал - Локомотив
      Чемпионат России - 12 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Урал – Локомотив на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 12 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Тарханов или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Урал – Локомотив? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Урал и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Локомотив» разогнался, чтобы взять первое за много лет чемпионство. Солидный отрыв и приятный календарь этому только благоволят.

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