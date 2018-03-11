Ахмат
    -
    16:30
    11.03.18
    Ахмат-Арена
    ЦСКА
      Чемпионат России • Тур 22
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ахмат Грозный - ЦСКА
      Чемпионат России - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ахмат – ЦСКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Mikhail Galaktionov или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ахмат – ЦСКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ахмат и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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