Амкар
    -
    14:00
    09.03.18
    Нефтяник
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 22
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      Онлайн
      Амкар - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 9 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Арсенал Тула на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вадим Евсеев или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Арсенал Тула? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амкар и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Кирилл Воробьев
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      Вдруг кто забыл, как «Амкар» сыграл в первом туре. Напоминаем!

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