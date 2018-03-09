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Амкар - Арсенал Тула
Чемпионат России - 9 марта 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Арсенал Тула на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 9 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Вадим Евсеев или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Арсенал Тула? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Амкар и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Вдруг кто забыл, как «Амкар» сыграл в первом туре. Напоминаем!
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