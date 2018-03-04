Уфа
    -
    14:00
    04.03.18
    Нефтяник
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 21
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      Уфа - Динамо
      Чемпионат России - 4 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Семак или Дмитрий Хохлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Уфа – Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Уфа и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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