«Спартак» подписал игроков сборных Сербии и Алжира. Все о зимних трансферах РФПЛ

Топ-трансферы

Софьян Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» за 8 млн евро

31 января красно-белые оформили самую дорогую покупку зимы и оставили «Андерлехт» без капитана.

Ханни был полноценной звездой в чемпионате Бельгии, и у него теперь есть 3,5 года, чтобы добиться аналогичного статуса в РФПЛ.

Бьорн Сигурдарсон из «Мольде» в «Ростов» за 2 млн

Исландский футбол переживает бешенный подъем, и ростовчане решили переманить всех игроков самой северной европейской сборной. Сигурдарсон – уже третий исландец в клубе с берегов Дона.

На подходе еще и Хёрдур Магнуссон.

Антон Заболотный из «Тосно» в «Зенит» за 1,5 млн

Аргентинцы испугались русских морозов, которых в январе и не было, поэтому новогодняя покупка Заболотного осталась для питерского клуба единственной. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Константин Рауш из «Кёльна» в «Динамо» за 1,5 млн

Потомок российских немцев вернулся на вторую родину возрождать бело-голубых. «Считаю, что сделал правильный выбор», – заявил Рауш, который, оказывается, мечтал выступать за «Динамо» с 17 лет.

Главные потери лиги

Мориц Бауэр из «Рубина» в «Сток Сити» за 6,2 млн

Швейцарец честно отпахал 1,5 сезона в Казани и ушел на повышение. «Рубин» еще и в плюсе остался: покупался Бауэр в 2016 году за 4 млн евро.

Янн М’Вила из «Рубина» в «Сент-Этьен» бесплатно

А вот с французом Казань рассталась за просто так. Разгрузка зарплатной ведомости в кризисный период – благо.

Владимир Габулов из «Арсенала» в «Брюгге» – сумма неизвестна

Многолетний резервист сборной России, наконец, вдоволь насладится европейским футболом. Дебют не задался: 13 пропущенных голов в 5 матчах.

Вандерсон из «Динамо» в «Аланьяспор» – сумма неизвестна

Бело-голубые упустили в январе шестерых футболистов. Самой крупной потерей стал уход Вандерсона, проведшего в РФПЛ 5,5 лет.

Лучшие аренды

Никола Максимович из «Наполи» в «Спартак» за 800 тыс

Защитнику сборной Сербии не доверяли в Неаполе, и он настоял на переходе в «Спартак». В Москве Никола получит больше игрового времени и поближе познакомится со стадионами ЧМ-2018.

Детали его аренды в «Спартак» неизвестны.

Ахмед Муса из «Лестера» в ЦСКА

Москвичи провернули главный камбэк зимы. Нигериец вернулся в места боевой славы: лучше вскапывать поля РФПЛ, чем просиживать без дела в АПЛ.

Артем Дзюба и Иван Новосельцев из Зенита» в «Арсенал»

За год Дзюба превратился из суперстрайкера в игрока ротации, но хотя бы остался таким же веселым парнем. На это, возможно, и рассчитывает Миодраг Божович.

Рикардиньо из «Црвены Звезды» в «Тосно»

В «Тосно» верят, что 28-летний бразилец имеет хотя бы горстку таланта своего тезки из мира мини-футбола. Первая половина сезона Рикардиньо была испорчена травмой, так что в РФПЛ он начнет с чистого листа.

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