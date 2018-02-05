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«Спартак» арендовал Еременко, но не Алексея или Романа
Парня зовут Сергей. И да, он младший из братьев.
Московский «Спартак» объявил об аренде полузащитника юрмальского «Спартака» Сергея Еременко.
Соглашение с игроком рассчитано до конца 2018 года. Об условиях сделки не сообщается.
- 19-летний Сергей Еременко выступал за молодежную команду «Базеля». В зимнее трансферное окно игрока приобрел юрмальский «Спартак» и тут же отдал москвичам.
- Сергей – родной брат Алексея и Романа Еременко.
Фото: официальный сайт «Спартака»
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