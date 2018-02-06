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«Зенит» отправил Олега Шатова в аренду в «Краснодар»
Питерцы продолжают разбрасываться кадрами.
«Зенит» объявил о переходе полузащитника Олега Шатова в «Краснодар».
Клубы договорились об аренде футболиста до конца сезона-2017/18.
Ранее Олег, потерявший по ходу сезона место в стартовом составе, пропустил сборы «Зенита» в ОАЭ и не полетел с в Турцию.
- Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году.
- В составе сине-бело-голубых Олег отыграл 155 матчей, забил 25 мячей, стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России.
- Ранее «Зенит» отправил в аренду в «Арсенал» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева.
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