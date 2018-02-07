Eurosport
Понтус Вернблум – о сборах ЦСКА: «Мы тренируемся, как свиньи»
Полузащитник дал жесткое интервью шведскому порталу.
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум дал оценку испанскому тренировочному сбору своего клуба в интервью изданию Göteborg-Posten.
«Мы проводим сборы в одном и том же месте уже семь лет подряд. Мне кажется, я провел в этом чертовом отеле год своей жизни, если все посчитать.
Тут тихо, но мы тренируемся, как свиньи. По две тренировки в день целый месяц. Ты отключаешься от всего остального. Здесь сложно быть позитивным. Но здесь лучше, чем в России. Привыкаешь. Двухмесячный перерыв в чемпионате – это полная фигня. Но уже через десять дней нам играть в Лиге Европы», – сказал Вернблум.
- Кроме того, швед заявил, что нынешний сезон, вполне вероятно, станет для него последним в составе ЦСКА.
- В 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой». Матчи пройдут 13 и 21 февраля.
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