Eurosport

Понтус Вернблум – о сборах ЦСКА: «Мы тренируемся, как свиньи»

Вернблум – о сборах ЦСКА: «Мы тренируемся, как свиньи»
Eurosport

6 ч. назад

Полузащитник дал жесткое интервью шведскому порталу.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум дал оценку испанскому тренировочному сбору своего клуба в интервью изданию Göteborg-Posten.

«Мы проводим сборы в одном и том же месте уже семь лет подряд. Мне кажется, я провел в этом чертовом отеле год своей жизни, если все посчитать.

Тут тихо, но мы тренируемся, как свиньи. По две тренировки в день целый месяц. Ты отключаешься от всего остального. Здесь сложно быть позитивным. Но здесь лучше, чем в России. Привыкаешь. Двухмесячный перерыв в чемпионате – это полная фигня. Но уже через десять дней нам играть в Лиге Европы», – сказал Вернблум.

  • Кроме того, швед заявил, что нынешний сезон, вполне вероятно, станет для него последним в составе ЦСКА.
  • В 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой». Матчи пройдут 13 и 21 февраля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 027 просмотров05/02 в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
21 550 просмотров05/02 в 06:57
А еще вам может понравиться