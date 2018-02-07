Бывший президент «Локомотива»: «Могли купить Неймара, но Гатагов был лучше»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что 10 лет назад «железнодорожники» всерьез задумывались о покупке Неймара. Скауты московского клуба заметили бразильца на турнире Mediterranean Cup-2008.

«Мы Неймара после того турнира начали вести. Думали, брать его или не стоит. Хотели его купить. Селекционеры просматривали бразильца. По нему возникли довольно большие сомнения. Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, не ясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры. Плюс за него запрашивали немаленькие деньги. Мы не захотели рисковать. Молодой игрок из Бразилии, да еще и стоил немалых денег. Точно уже не помню. Но где-то 10 миллионов.

Я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже. Да даже немного получше играл», – сказал Наумов.

Минувшим летом Неймар за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Алан Гатагов с 2017 года находится в статусе свободного агента.

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