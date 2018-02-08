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Маммана: «Кокорин – лучший нападающий в России. Рад, что играю против него только на тренировках»

Маммана: «Кокорин – лучший нападающий в России. Рад, что играю против него только на тренировках»
Eurosport

1 час назад

Защитник «Зенита» еще не играл против Погребняка с Сапоговым.

Аргентинец продолжает адаптацию в России. В интервью «Спорт-Экспрессу» Эммануэль Маммана поведал о своем кумире Александре Кокорине.

«Для меня он лучший нападающий в России, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках. Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из «Краснодара» и спартаковец Луис Адриано. Это опытные умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Наблюдать за игроками вроде Ивановича – одно удовольствие. Он – большой мастер, именно поэтому достиг таких высот. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, перенимать опыт.

Русский язык? Знаю несколько основных: «лево», «право», но вообще с русским дела пока обстоят не очень. Я часто забываюсь и начинаю подсказывать партнерам на французском или испанском, получается забавно. Мне бы хотелось говорить на вашем языке, но он слишком сложный! Гораздо сложнее французского – там хотя бы есть похожие на испанские слова», – пожаловался аргентинец.

  • Маммана перешел в «Зенит» летом 2017-го из «Лиона».
  • Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Французы также получат 20% от суммы перепродажи аргентинца.

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