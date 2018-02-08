Федор Смолов похвастался сотрудничеством с Beats Electronics, запостив фото в белоснежных наушниках
Федор вышел на международный уровень.
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал сотрудничество с Beats Electronics – известным американским производителем наушников и динамиков.
«Готов раскачать этот сезон. Рад стать частью семьи», – написал игрок в инстаграме.
- Beats Electronics основана рэпером и хип-хоп продюсером Dr. Dre и бывшим председателем компании Interscope Geffen A&M Records Джимми Айовином в 2008 году.
- Ранее Смолов стал амбассадором бренда Gillette в России.
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