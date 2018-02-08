Instagram

Федор Смолов похвастался сотрудничеством с Beats Electronics, запостив фото в белоснежных наушниках

Смолов похвастался сотрудничеством с Beats Electronics, запостив фото в белоснежных наушниках
Eurosport

14 ч. назад

Федор вышел на международный уровень.

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал сотрудничество с Beats Electronics – известным американским производителем наушников и динамиков.

«Готов раскачать этот сезон. Рад стать частью семьи», – написал игрок в инстаграме.

  • Beats Electronics основана рэпером и хип-хоп продюсером Dr. Dre и бывшим председателем компании Interscope Geffen A&M Records Джимми Айовином в 2008 году.
  • Ранее Смолов стал амбассадором бренда Gillette в России.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 340 просмотров05/02 в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
22 252 просмотров05/02 в 06:57
А еще вам может понравиться