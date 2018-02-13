Игрок молодежки «Тосно» высморкался в игрушечную 5-тысячную купюру. Шутку, мягко говоря, не оценили

Игрок молодежного состава «Тосно» Станислав Манаев выложил в сториз инстаграма видео, где он сморкается в ненастояющую пятитысячную купюру.

Ролик разлетелся по медиа. В частности, его выложил аккаунт Rich Russian Kids, на которого подписаны 643 тысячи человек. В комментариях Минаева подписчики аккаунта критиковали и оскорбляли.

Sports.ru взял комментарий у Манаева:

«На видео происходит обычный юмор с фальшивой купюрой «билет банка приколов». Сегодня мы вылетели на двухнедельный сбор в Крымск, и решили снимать влог сборов, такое есть у некоторых команд. Там это делают специальные люди, но у нас нет такого персонала, мы делаем все сами, из своих аппаратов. Сами понимаете, без юмора видео не будет веселым.

Разлетелось, все сразу поймали это и начали нагнетать, хамить и выдумывать свои истории. У нас в молодежке «Тосно» нет зарплат и нет таких денег, чтоб разбрасываться ими. Мы из обычных семей и кто-то даже подрабатывает параллельно футболу, поэтому это обычный юмор. Да, возможно в этом видео не очень смешной юмор, так как деньги трудно достаются всем. Но что поделать, у молодых юмор своеобразный и далеко не всем понятный.

Надеюсь, что эта ситуация даст людям понять, что это правда. Я не спорю, что разбрасываться деньгами это мерзко и невоспитанно, но в мире есть и юмор, к нему тоже надо относиться с пониманием, которое, к сожалению, у всех разное. Если бы кто-то имел лишние деньги, с которыми он мог так обращаться, он бы этого не скрывал, да и не пытался исправить мнение людей.

Нам изначально сказали, что зарплат не будет, и дело даже не в долгах клуба. Именно при таких условиях мы согласились играть, нам, молодым, важен опыт, игровое время, только так мы будем расти как футболисты. Деньги потом придут сами, когда достигнем высоких и поставленных целей.

Да, мы играем бесплатно. Путь футбольный не всегда идет гладко, что-то нужно перетерпеть», – сказал Станислав.

19-летний Манаев сыграл 15 матчей за молодежку «Тосно» в сезоне-2017/18.

За первую половину сезона он забил 1 гол и заработал 5 желтых карточек.

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