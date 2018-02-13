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Федор Смолов потусил вместе с Pharaoh и спел 2 его песни

Смолов потусил вместе с Pharaoh и спел 2 его песни
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Мода на клауд-рэп еще не прошла (по мнению Смолова).

В последней перископ-трансляции форварда «Краснодара» Федора Смолова можно заметить хип-хоп артиста Pharaoh, вместе с которым они зачитали 2 трека.

«Лаллипап»:

«Одинокая звезда» (тут читает в основном Pharaoh):

  • В сезоне РФПЛ-2017/18 Смолов забил 10 голов и оформил 2 ассиста.
  • Зимой Смолов мог уехать в Европу, но пока передумал. Он уедет в европейский чемпионат летом.

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