Экс-депутат Госдумы обманул Смолова и за 190 миллионов рублей продал квартиру, которая уже заложена

Нападающий «Краснодара» думал, что купил квартиру дешевле рыночной цены, а в итоге попал почти на 200 миллионов рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Ильдар Самиев летом 2017-го предложил Федору квартиру площадью 194 кв. м в элитном жилом комплексе в Хамовниках почти за 191 миллион рублей.

Когда футболист передал продавцу почти всю сумму, выяснилось, что квартира заложена банку. Самиев убедил Смолова, что он расплатится с догами, и арест снимут. Федор доплатил остаток по договору, но бывший депутат обещания не выполнил.

Следственный комитет завел уголовное дело на Самиева – подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что бывший справедливорос сейчас арестован за другие махинации с недвижимостью в Подмосковье на 850 тысяч долларов. При этом долги Самиева, по данным «Коммерсанта», исчисляются десятками миллиардов рублей.

Федор Смолов забил 10 мячей и сделал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата России-2017/18.

Годовая зарплата Смолова – 141 миллион рублей.

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