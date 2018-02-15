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Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин стали игроками «Зенита»

Оздоев и Набиуллин стали игроками «Зенита»
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Клуб из Санкт-Петербурга представил двух новичков.

«Зенит» на официальном сайте объявил о трансфере двух игроков «Рубина» – 25-летнего Магомеда Оздоева и 22-летнего Эльмира Набиуллина.

Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на 4,5 года.

Примерная сумма трансфера Оздоева – 3,3 млн евро, Набиуллина – 4,5 млн евро.

  • «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место и имеет на счету 37 очков.
  • «Рубин» идет 11-м с 23 очками.

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