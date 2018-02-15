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Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин стали игроками «Зенита»
Клуб из Санкт-Петербурга представил двух новичков.
«Зенит» на официальном сайте объявил о трансфере двух игроков «Рубина» – 25-летнего Магомеда Оздоева и 22-летнего Эльмира Набиуллина.
Соглашения с обоими футболистами рассчитаны на 4,5 года.
Примерная сумма трансфера Оздоева – 3,3 млн евро, Набиуллина – 4,5 млн евро.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место и имеет на счету 37 очков.
- «Рубин» идет 11-м с 23 очками.
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