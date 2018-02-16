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Глава «Краснодара» Сергей Галицкий продал «Магнит» ВТБ

Галицкий продал «Магнит» ВТБ
Eurosport

1 час назад

Теперь он сосредоточится на детско-юношеском футболе.

ВТБ приобретет более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Сергея Галицкого, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. По словам президента ВТБ Андрея Костина, это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году.

Президент «Краснодара» сохранит около 3% акций. По словам Галицкого, он возглавлял компанию 25 лет, но надо что-то изменить в жизни: «Дальше «Магнит» пойдет без меня».

В дальнейшем Галицкий намерен заниматься детско-юношеским футболом, передают «Ведомости».

  • 27 января Галицкий потерял 200 млн евро за одни сутки из-за падения акций «Магнита».
  • «Краснодар» идет четвертым в РФПЛ, на 1 очко отставая от «Зенита» и «Спартака».

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(фото: официальный сайт «Краснодара»)

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