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Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Рубин»
Эквадорец вновь будет играть у Курбана Бердыева.
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Эквадорец арендован до конца сезона.
Нобоа играл за «Рубин» с 2007 по 2011 годы. Вместе с казанцами он выиграл два титула РФПЛ и зажигал в Лиге чемпионов.
- В РФПЛ-2017/18 Кристиан провел за «Зенит» всего 2 матча.
- Также Нобоа играл в России за «Динамо» и «Ростов».
- Зимой «Зенит» уже отпустил Дзюбу, Шатова и Новосельцева.
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