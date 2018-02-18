Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Рубин»

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Эквадорец арендован до конца сезона.

Нобоа играл за «Рубин» с 2007 по 2011 годы. Вместе с казанцами он выиграл два титула РФПЛ и зажигал в Лиге чемпионов.

В РФПЛ-2017/18 Кристиан провел за «Зенит» всего 2 матча.

Также Нобоа играл в России за «Динамо» и «Ростов».

Зимой «Зенит» уже отпустил Дзюбу, Шатова и Новосельцева.

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