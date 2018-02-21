Экс-президента клуба «Газовик-Газпром» обвиняют в покушении на убийство

Бывшего футболиста и президента клуба «Газовик-Газпром» Владимира Тумаева обвиняют в покушении на жизнь его бизнес-партнера Вадима Стяжкина, сообщает «Коммерсант».

У Тумаева и Стяжкина были разногласия, которые сначала решались мирным путем (в суде), затем – при помощи поджога офиса и дома Стяжкина, которые, по версии следствия, организовал Тумаев. Кроме того, Тумаев, судя по показаниям свидетелей, организовал покушение на Стяжкина. В марте 2017 года в подъезде жилого дома на улице Коммунаров в Ижевске Стяжкин был жестко избит и ранен выстрелом из травматического пистолета.

Сейчас Тумаев ожидает решения Индустриального райсуда Ижевска.

Тумаев был основателем клуба «Газовик-Газпром» (сейчас – «Зенит-Ижевск») и старейшим футболистом России. Он начал карьеру игрока в 43 года, а закончил в 58, забив за «Газовик» девять голов в 199 матчах.

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