В Москве открыли станцию метро ЦСКА

В столице России были открыты первые пять станций Большой кольцевой линии московского метрополитена: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», ЦСКА и «Петровский парк».

Станции открыли мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, информирует РИА «Новости».

«Это одна из самых крупнейших линий метро в мире», – рассказал Собянин на открытии. – В течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии». Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.

Станция метро ЦСКА располагается рядом с домашним стадионом футбольного клуба – «ВЭБ Ареной».

Все 5 станций начали работу 26 февраля.

3 марта ЦСКА примет на своем поле в рамках чемпионата России «Урал».

Фото: stroi.mos.ru