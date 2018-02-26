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В Москве открыли станцию метро ЦСКА

В Москве открыли станцию метро ЦСКА
Eurosport

56 мин. назад

Теперь повод для гордости есть не только у спартаковцев и динамовцев.

В столице России были открыты первые пять станций Большой кольцевой линии московского метрополитена: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», ЦСКА и «Петровский парк».

Станции открыли мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, информирует РИА «Новости».

«Это одна из самых крупнейших линий метро в мире», – рассказал Собянин на открытии. – В течение ближайших 4-5 лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии». Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.

  • Станция метро ЦСКА располагается рядом с домашним стадионом футбольного клуба – «ВЭБ Ареной».
  • Все 5 станций начали работу 26 февраля.
  • 3 марта ЦСКА примет на своем поле в рамках чемпионата России «Урал».

Фото: stroi.mos.ru

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