Спорт-Экспресс

Игорь Акинфеев присоединился к Putin Team

Акинфеев присоединился к Putin Team
Eurosport

52 мин. назад

У Владимира Путина появилось еще одно доверенное лицо.

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», – передает ТАСС слова члена ЦИК Александра Клюкина.

  • Статистика Акинфеева в чемпионате России-2017/18 – 10 сухарей в 18 играх.
  • Ранее доверенным лицом Путина стал биатлонист Антон Шипулин.

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