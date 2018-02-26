Спорт-Экспресс
Игорь Акинфеев присоединился к Putin Team
У Владимира Путина появилось еще одно доверенное лицо.
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», – передает ТАСС слова члена ЦИК Александра Клюкина.
- Статистика Акинфеева в чемпионате России-2017/18 – 10 сухарей в 18 играх.
- Ранее доверенным лицом Путина стал биатлонист Антон Шипулин.
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