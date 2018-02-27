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Капитан «Зенита» Доменико Кришито: «После семи прекрасных лет в России я возвращаюсь в Италию»

Кришито: «После семи прекрасных лет в России я возвращаюсь в Италию»
Eurosport

11 мин. назад

Итальянец простится с Санкт-Петербургом летом.

Кришито не продлит контракт с «Зенитом». Теперь это не слух.

«Мой контракт истекает в июне. «Зенит» предложил мне продлить его, но я откажусь. После семи прекрасных лет в России я возвращаюсь в Италию вместе с моей семьей. Я хотел уйти еще в прошлом сезоне, но остался только из-за Роберто Манчини.

Хочу вернуться в Италию, чтобы попасть в сборную. Это всегда было моей целью. Если команду возглавит Манчини, мои шансы попасть в сборную повышаются.

Я выбирал между 3-4 клубами Серии А, но выбор уже почти сделан», – рассказал Кришито Gazzetta dello Sport.

Доменико Кришито («Зенита»)

Ранее сообщалось об интересе «Интера» и «Дженоа» к 31-летнему защитнику.

  • Доменико рубится за «Зенит» с 2011 года. За это время он выиграл 2 чемпионата России и Кубок страны.
  • Ранее Кришито сделал тату на русском языке.

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