«Зенит» третий раз подряд ошибся с тренером. Пора искать замену Роберто Манчини

Журналист Микаэль Брага, который пишет про русский футбол для La Gazzetta dello Sport, не верит в соотечественника: «По окончании сезона для «Зенита» будет лучше расстаться с Манчини. Клуб сделал ставку на тренера с большим именем, суперзвезду, но имена в футбол не играют. Манчини хорошо разбирается в раздевалке и в тактике, но «Зениту» не подходит».

Он чертовски прав: «Зенит» топчется на месте из-за ошибок руководства. Три года Санкт-Петербург живет без титула, два года – без Лиги чемпионов. Дело не в футболистах: на Неве никогда не жалели денег на топов. А вот с тренерами произошла третья ошибка подряд. После легкого титула Виллаш-Боаш потерял самообладание (скандалы с РФС), доверие трибун (предложение ехать на *** [фиг] от «Виража») и мотивацию (стремительная депортация в Китай). Нытье Луческу и попытки обвинить всех, кроме себя, утомили даже питерских. С Манчини в «Зените» тоже мимо.

АВБ можно оправдать тем, что одно из двух чемпионств он все-таки взял. Луческу реабилитирует то, что при нем «Зенит» перепрошил состав и на нашел замену проданным лидерам. Манчини оправдывать нечем: ради итальянца руководство потратило все, что заработало на Халке, Витселе и Гарае. Результаты в РФПЛ ухудшаются.

Очков после 20 туров Отставание от лидера Забитые мячи Андре Виллаш-Боаш 34 -6 38 Мирча Луческу 39 -6 35 Роберто Манчини 37 -8 31

Все идет к тому, что чемпионство с «Сити» в 2012 останется последним успехом Манчини. Итальянец проигрывает безумно везучему «Локомотиву» уже восемь очков и вровень шагает со «Спартаком». Тут у красно-белых преимущество: Каррера отстегнул Лигу Европы и кроме «Локомотива» уже сыграл со всеми конкурентами по два матча. А еще есть стабильный ЦСКА (+2 очка) и раскрепощенный «Краснодар» (+1 очко) – вероятность выпасть из тройки у «Зенита» не уступает шансам взять серебряную чашу.

С Кубком России Роберто толком не поздоровался, в Лиге Европе образовалась высокая конкуренция из «Атлетико», «Арсенала», «Милана» и «Боруссии». Убийственные конкуренты, учитывая, что игра питерского клуба по-прежнему не в порядке. Роберто утверждает, что его стиль – атакующий футбол, но даже в России итальянец проигрывает конкуренцию: больше «Зенита» забили «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». Для игроков атаки у Манчини уже не хватает места на скамейке, но количество в качество не перерастает (смотри предыдущую таблицу, где Роберто проигрывает и Луческу, и Виллаш-Боашу).

При наличии Дриусси, Паредеса, Полоза, Дзюбы, Ригони и Шатова, только Кокорин попал в десятку самых продуктивных игроков РФПЛ 2017-го. Александр поучаствовал в 21 голевой атаке «Зенита» и занял восьмое место (у лидера Фернандеша – 33 очка). Представительство Питера в этом списке самое малочисленное: 3 игрока от «Краснодара», по 2 – от «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». В 2016-м «Зенит» возглавлял этот список с Дзюбой, Халком и Шатовым – на троих они набрали 75 баллов.

Манчини уже понимает, что чемпионат России не так прост, а в клубе требуют результатов за вложенные средства. Поэтому Роберто приступил к отступлению.

его контракт рассчитан еще на 2,5 года. Есть возможность продления, но вряд ли стороны в этом заинтересованы

La Gazzetta dello Sport пишет, что в мае в контракте Роберто активируется опция, по которой он может покинуть Россию без компенсации

о заинтересованности в Манчини уже объявила Федерация футбола Италии и ее сотрудник Алессандро Костакурта

тренер «Зенита» уже прокомментировал интерес сборной. Ему интересно

Активность в медиа показывает, что за Манчини держится только Сергей Фурсенко, фанатеющий от экс-игрока «Лацио» еще со времен работы в РФС.

«Бердыев мог с тобой присесть, объяснить все вопросы, обсудить все моменты, а с Манчини были чисто профессиональные отношения. Может, он и был открытым с другими игроками, но не со мной», – прокомментировал трансфер в «Рубин» Кристиан Нобоа.

«Манчини пренебрежительно, нет, потребительски относится к футболистам. Он уверен, что ему не надо ничего и никому объяснять и не считает нужным помогать игрокам преодолевать трудности», – жаловался агент Шатова после отъезда клиента в «Краснодар».

К недовольным точно можно добавить Артема Дзюбу, который выброшен итальянцем в Тулу. Были вопросы к итальянцу у Жулиано, которому даже не дали шанса. Манчини не в силах удержать в Питере даже соотечественника Кришито: «Я хотел уйти в прошлом сезоне, но остался из-за Манчини. Сейчас я четко решил вернуться в Италию».

На трансферном рынке Роберто напоминает школьника, купившего журнал Panini. Итальянец скупает игроков, как пачки с наклейками, открывает и берет одну из пяти – остальные слоты уже заняты, и карточки улетают в стол.

Из летних трансферов Манчини угадал только с Паредесом. Ригони мотивирован только в Лиге Европы (6+1), в РФПЛ у него столько же голов и ассистов, сколько у Лунева. Краневиттер еще не до конца вкручен в систему. Дриусси запомнился только дублем в первом матче и крутой татухой на всю спину (3 мяча в 17 матчах РФПЛ). Маммана пока равноценно не заменил Гарая. Например, даже помощник Манчини Анджело Грегуччи не включил Эммануэля в тройку лучших защитников РФПЛ. «Иванович, Васин и Кришито», – итальянец отметил только перспективу аргентинца.

И это только топовые иностранцы. Еще есть табор русских: Терентьев, Полоз, Ерохин, теперь еще и Набиуллин с Оздоевым. Из всех отечественных игроков «Зениту» пригодился только Кузяев, остальные выходят для поддержания баланса лимита. За перебор легионеров в Лиге Европы питерцев отчитал даже Владимир Путин.

Зима – первый отрезок, по которому можно оценивать трансферы Манчини. Вывод неутешительный – он не знает, что хочет. Роберто безжалостно загнобил топового русского таргетмена Дзюбу, предпочтя неопытного Заболотного, который младше всего на три года.

«Разница между Артемом и Антоном в том, что Заболотный борется абсолютно за каждый мяч. Только теперь мы можем отрабатывать дальний пас на центрального нападающего», – радовался итальянец.

Манчини хватило одного матча с «Селтиком», чтобы усомниться в новичке.

«Нам не хватило форварда, который бы забивал, который был бы агрессивен при игре на выезде», – жаловался Роберто, который летом продавливал у «Зенита» покупку Джеко и Белотти.

Манчини жестко недооценивает «Зенит» и все еще считает, что приехал в страну третьего мира. Сосед по РФПЛ Массимо Каррера твердит про единство и спартаковскую семью, Жозе Моуринью акцентирует внимание на своем сумасшествии и снимает давление с команды, Пеп не стесняется брать вину за поражения на себя.

Манчини рассчитывает, что давление упадет, если снизить требования. Итальянец на полном серьезе утверждал, что «Реал Сосьедад» и «Русенборг» были фаворитами в квартете с «Зенитом». «Мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе», – после этих слова итальянца вообще никто не понял.

Сейчас, по мнению Роберто, Санкт-Петербургу будет противостоять первый после «Баварии» клуб Германии – страшнейший «РБ Лейпциг», второй год играющий в Бундеслиге. Есть ощущение, что в случае попадания на «Арсенал» или «Боруссию» Манчини сказал бы игрокам: «Нам нечего ловить, расходимся». Такая трусость не соответствует амбициям могущественного «Зенита» – клуба, бравшего Кубок УЕФА и, по словам Фурсенко, претендующего на победу в Лиге чемпионов.

Если сложить все минусы Манчини, то складывается очень простой пазл – пора искать нового тренера. И уже сейчас:

Роберто не цепляется за должность

запасные варианты у него есть

контракт можно разорвать без потерь для любой стороны

титулов в этом сезоне, скорее всего, не будет

Весна – идеальное время для поиска крутого тренера. Во-первых, есть полгода для изучения кандидатов и переговоров. «Зенит» не может ошибиться с тренером в четвертый раз подряд. Во-вторых, есть шанс завербовать тех, чьи контракты истекают через полгода. В-третьих, есть время, чтобы, наконец, продумать путь развития, а не в спешке выполнять давнюю прихоть президента.

Tuttosport утверждает, что «Зенит» поспорит с «Челси» за гениального Сарри. Но есть кандидат поближе.

«Я считаю, что лучший и единственный вариант для «Зенита» – следующим летом назначить Семака. Он классно тренирует «Уфу», а в бытность игроком был высокоинтеллектуальным полузащитником и словно тренером на поле. Если в «Зените» у Семака не получится, все равно хуже, чем сейчас, не будет», – добавил Микаэль Брага к рассуждениям про Манчини.

Все указывает на то, что Роберто защищает только Фурсенко. И то – в прессе.

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