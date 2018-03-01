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Calciomercato: полузащитник «Зенита» Паредес устал от России и попросил агента найти ему новый клуб

Calciomercato: Паредес устал от России и попросил агента найти ему новый клуб
Eurosport

44 мин. назад

В претендентах «Ювентус» и «Реал».

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел в РФПЛ всего семь месяцев, но и этого оказалось много. Футболист может вернуться в Италию.

Как передает Calciomercato, аргентинец устал от России и петербургского клуба и попросил агента найти ему новую команду. В число претендентов на Леандро входят «Ювентус» и «Реал».

Представители туринского клуба уже встретились с агентом Паредеса. Отпугнуть итальянцев может цена футболиста: ожидается, что «Зенит» потребует 45-50 млн евро.

  • До перехода в «Зенит» Паредес выступал за «Эмполи» и «Рому». 1 июля 2017 года он был куплен питерским клубом за 23 млн евро.
  • Леандро отыграл за «Зенит» 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.

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