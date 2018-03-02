Eurosport

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи: «Федор Смолов достаточно хорош, чтобы заиграть в «Баварии»

Кураньи: «Смолов достаточно хорош, чтобы заиграть в «Баварии»
Eurosport

1 час назад

Нападающему «Краснодара» пора в сильный чемпионат.

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высоко оценил уровень форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«У Смолова есть все необходимые качества, чтобы заиграть в Бундеслиге. Он достаточно хорош для любой команды из Бундеслиги. Даже для «Баварии».

У них есть главный форвард Роберт Левандовский, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером», – цитируют Кураньи «Известия».

  • Смолов забил 10 мячей и оформил 2 ассиста в 13 играх РФПЛ-2017/18.
  • У Кураньи 50 голов в 123 матчах за «Динамо».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
 100 просмотров1 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
1 436 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться