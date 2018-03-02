Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи: «Федор Смолов достаточно хорош, чтобы заиграть в «Баварии»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высоко оценил уровень форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«У Смолова есть все необходимые качества, чтобы заиграть в Бундеслиге. Он достаточно хорош для любой команды из Бундеслиги. Даже для «Баварии».

У них есть главный форвард Роберт Левандовский, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером», – цитируют Кураньи «Известия».

Смолов забил 10 мячей и оформил 2 ассиста в 13 играх РФПЛ-2017/18.

У Кураньи 50 голов в 123 матчах за «Динамо».

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