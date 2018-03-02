Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прогулялся по снегу в шортиках. В Санкт-Петербурге было -12

3 марта «Зенит» и «Амкар» сыграют в матче 21-го тура чемпионата России.

Несмотря на холодную погоду в Петербурге, «Зенит» призывает болельщиков к активному посещению матча. В том числе при помощи видео с Роберто Манчини, где итальянский тренер прогуливается по снегу в шортах.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ и имеет на счету 37 очков. У идущего первым «Локомотива» – 45.

Перед игрой с «Зенитом» «Амкар» покинул Гаджи Гаджиев. Его место занял Вадим Евсеев.

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