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«Зенит» раздал билеты на матч с «Амкаром» авторам лучших авангардных картин на спортивную тему

«Зенит» раздал билеты на матч с «Амкаром» авторам лучших авангардных картин на спортивную тему
Eurosport

1 час назад

В Петербурге всегда очень круто с идеями и их реализацией.

1 марта «Зенит» предложил болельщикам конкурс: 20 билетов (по два на руки) на матч с «Амкаром» за 10 лучших лучших работ в стиле супрематизм.

Главное условие – рисунки должны были иметь уклон в спортивную тематику.

На следующий день клуб подвел итоги конкурса, отобрав лучшие работы. Некоторые из них просто супер.

  • Супрематизм – направление в авангардистском искусстве начала прошлого века, выражается в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний.
  • Матч «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня, 3 марта, в 16:30 мск.

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