«Зенит» раздал билеты на матч с «Амкаром» авторам лучших авангардных картин на спортивную тему
В Петербурге всегда очень круто с идеями и их реализацией.
1 марта «Зенит» предложил болельщикам конкурс: 20 билетов (по два на руки) на матч с «Амкаром» за 10 лучших лучших работ в стиле супрематизм.
Главное условие – рисунки должны были иметь уклон в спортивную тематику.
На следующий день клуб подвел итоги конкурса, отобрав лучшие работы. Некоторые из них просто супер.
- Супрематизм – направление в авангардистском искусстве начала прошлого века, выражается в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний.
- Матч «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня, 3 марта, в 16:30 мск.
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