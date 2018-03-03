«Зенит» раздал билеты на матч с «Амкаром» авторам лучших авангардных картин на спортивную тему

1 марта «Зенит» предложил болельщикам конкурс: 20 билетов (по два на руки) на матч с «Амкаром» за 10 лучших лучших работ в стиле супрематизм.

Главное условие – рисунки должны были иметь уклон в спортивную тематику.

На следующий день клуб подвел итоги конкурса, отобрав лучшие работы. Некоторые из них просто супер.

Супрематизм – направление в авангардистском искусстве начала прошлого века, выражается в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний.

Матч «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня, 3 марта, в 16:30 мск.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме