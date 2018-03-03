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«Арбитр был лучшим. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире». Манчини – о матче с «Амкаром»

«Арбитр был лучшим. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире». Манчини – о матче с «Амкаром»
Eurosport

1 час назад

Владимиру Сельдякову есть чем гордиться. Наверное.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отказался комментировать игру с «Амкаром» (0:0) и трижды повторил одну мантру.

– Почему игра так часто прерывалась из-за споров с арбитром?

– Сегодняшний судья – лучший.

– Если говорить о футболе, почему «Зениту» не удалось вскрыть оборону «Амкара»?

– Судья – самый лучший.

– А если говорить о футболе, что можете сказать по игре или у вас слова только о судье?

– Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России – однозначно, сто процентов.

Арбитр Владимир Сельдяков (fc-zenit.ru) в матче «Зенит» – «Амкар»

(фото: официальный сайт «Зенита»)

  • Во втором тайме судья Владимир Сельдяков удалил Доменико Кришито и Александра Ерохина.
  • Вдобавок Сельдяков дважды показывал желтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву (23-я и 90-я минуты), но не удалил его. Из-за травмы Зайцев не вернулся на поле, что лишило «Зенит» возможности подать протест.
  • Матч завершился нулевой ничьей.

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Источник: «СЭ»

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