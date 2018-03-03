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«Арбитр был лучшим. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире». Манчини – о матче с «Амкаром»
Владимиру Сельдякову есть чем гордиться. Наверное.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отказался комментировать игру с «Амкаром» (0:0) и трижды повторил одну мантру.
– Почему игра так часто прерывалась из-за споров с арбитром?
– Сегодняшний судья – лучший.
– Если говорить о футболе, почему «Зениту» не удалось вскрыть оборону «Амкара»?
– Судья – самый лучший.
– А если говорить о футболе, что можете сказать по игре или у вас слова только о судье?
– Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России – однозначно, сто процентов.
(фото: официальный сайт «Зенита»)
- Во втором тайме судья Владимир Сельдяков удалил Доменико Кришито и Александра Ерохина.
- Вдобавок Сельдяков дважды показывал желтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву (23-я и 90-я минуты), но не удалил его. Из-за травмы Зайцев не вернулся на поле, что лишило «Зенит» возможности подать протест.
- Матч завершился нулевой ничьей.
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Источник: «СЭ»