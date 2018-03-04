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Легенда «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Европы»

Легенда «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи. Надеюсь, они вылетят из Европы»
Eurosport

8 мин. назад

Алексей добавил известную кричалку хейтеров.

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал «Зенит» после матча 21-го тура РФПЛ.

«Я не знаю, что говорить о бомжах. Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз-два-три, «зенитушка» гори», – написал Попов в инстаграме.

Алексей Попов
  • Попов выступал за «Амкар» в 1996-2008 и 2010-2013 годах. Ему принадлежит рекорд по матчам за пермскую команду (424).
  • «Зенит» и «Амкар» сыграли по нулям. У питерцев были удалены Доменико Кришито и Александр Ерохин. Итальянец после удаления швырнул капитанскую повязку и наорал на резервного арбитра.
  • После матча по арбитру прошелся коуч «Зенита» Роберто Манчини.
  • В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» сойдется с РБ «Лейпцигом».

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