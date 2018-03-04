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«Проститутки играют в «Спартаке». Фанаты «Локо» встретили кричалками Глушакова, Ещенко и Самедова

«Проститутки играют в «Спартаке». Фанаты «Локо» встретили кричалками Глушакова, Ещенко и Самедова
Eurosport

1 час назад

В московском дерби горячо за пределами поля.

Группа фанатов «Локомотива» выступила с кричалкой в адрес трех футболистов «Спартака» – Андрея Ещенко, Дениса Глушакова и Александра Самедова.

«Проститутки играют в «Спартаке», – проскандировали фанаты «железнодорожников», держа в руках плакаты с изображениями футболистов.

  • Глушаков, Самедов и Ещенко – экс-игроки «Локомотива».
  • «Локомотив» идет на первом месте в РФПЛ и имеет в активе 45 очков, у «Спартака» – пятая строчка и 37 баллов.

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