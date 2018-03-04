Спорт-Экспресс
«Проститутки играют в «Спартаке». Фанаты «Локо» встретили кричалками Глушакова, Ещенко и Самедова
В московском дерби горячо за пределами поля.
Группа фанатов «Локомотива» выступила с кричалкой в адрес трех футболистов «Спартака» – Андрея Ещенко, Дениса Глушакова и Александра Самедова.
«Проститутки играют в «Спартаке», – проскандировали фанаты «железнодорожников», держа в руках плакаты с изображениями футболистов.
- Глушаков, Самедов и Ещенко – экс-игроки «Локомотива».
- «Локомотив» идет на первом месте в РФПЛ и имеет в активе 45 очков, у «Спартака» – пятая строчка и 37 баллов.
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