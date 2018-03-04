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Организаторы матча «Локо» – «Спартак» не нашли красный мяч для игры на снегу. РФПЛ, ты прекрасна

Организаторы матча «Локо» – «Спартак» не нашли красный мяч для игры на снегу. РФПЛ, ты прекрасна
Eurosport

1 час назад

Но есть мнение, что играть желтым – тоже ок.

В матче 21-го тура РФПЛ встретились «Локомотив» и «Спартак» (0:0).

Игра проходила в тяжелых погодных условиях – поле было заснежено, что затрудняло игрокам видимость. Тем не менее, на стадионе Локомотива» не нашлось красного мяча, так что футболисты играли желтым.

Полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева это не смутило: «Если не видишь желтый мяч, лучше заканчивать с футболом», – сказал игрок.

  • Ранее матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» был перенесен из-за тяжелых погодных условий.
  • «Локомотив» занимает первую строчку в РФПЛ

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Фото: официальный твиттер РФС

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