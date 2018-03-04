Стоп-афиша. «Локомотив» не проиграл «Спартаку» и точно станет чемпионом

Чемпионат России пережил зиму и вернулся с топ-афишей. Если вы смотрели матч «Локомотив» – «Спартак», то футбола могли не увидеть из-за гор снега, что завалил Москву до матча и закидывал поле все 90 минут. Красного мяча не нашлось, желтый было видно чуть лучше белого, но в суматохе и борьбе стало ясно одно – чемпионство «Локо» точно не упустит.

Отрыв хоть и сократился с зимних восьми очков до семи, но уже не от «Зенита», а до «Краснодара», который ловко вырвался в лидеры преследования. Питерский клуб остался при своих, но подпустил «Спартак» и ЦСКА – у всех теперь по 38 очков. Реальная и максимальная цель каждого из четырех преследователей – борьба за Лигу чемпионов, какими бы оптимистами не были Каррера, Гончаренко, Шалимов и Манчини. Особенно Манчини.

Дело в том, что уже через 11 дней «Локомотив» попрощается с Лигой Европы. Нет, было бы приятно повторить результат матчей с «Ниццей» и с позором выбить из турнира «Атлетико», но в такой исход почти не верится. Железнодорожники несомненно покажут себя бойцами, минимально проиграют по итогам двух игр и вернутся к мыслям исключительно о чемпионате России, где у них очень приятный календарь.

На родине москвичи весь март и апрель будут играть с клубами, из которых самыми грозным сейчас выглядят «Ахмат» и «Уфа». И то лишь по положению в таблице: команды ведут войну за 6-7 места и претендуют разве что на места под базовыми клубами страны. Если «Локомотив» и будет терять очки, то явно не сильно больше конкурентов, с которыми их ждет встреча лишь в предпоследнем («Зенит») и предпредпоследнем («Краснодар») турах.

То, что к финишу турнира кто-то еще будет в соперниках у «Локо» – большой вопрос. «Зенит» продолжит терять очки, как делает это на протяжении десяти туров, за которые питерцы выиграли лишь две встречи. Ужас в том, что по набранным за этот промежуток баллам самый богатый клуб России идет вровень с «Тосно». Да и Лигу Европы, как последний шанс доказать свой уровень, Роберто Манчини вместе с клубом вряд ли сольет.

«Локомоотив» – «Спартак»Getty Images

Если «Краснодар» отыграет семь очков, то Шалимова назовут русским Гвардиолой – звучит сомнительно. Как и то, что ЦСКА, который все еще не вылетел из Лиги Европы и идет явно выше ожиданий в чемпионате, продолжит штамповать минимальные победы в эконом-режиме и отыграет аж 8 баллов.

Похожая история со «Спартаком». Красно-белые не переиграли главного претендента на чемпионство и не показали себя теми, кто способен защитить титул. Перед «Локо» открыт путь к триумфу, ведь соперника, который преградит его, в России сейчас нет.

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