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«Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром»

«Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром»
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Важный поворот после горячей игры.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о том, что «Зенит» подал в организацию протест и настаивает на отмене результата матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Могу подтвердить, что «Зенит» подал протест. Речь идет о 125-й статье дисциплинарного регламента. Клуб в соответствии с законом подал протест на нарушения правил игры, просит аннулировать результат матча и назначить переигровку», – цитирует Григорьянца «Спорт день за днем».

В конце игры между «Зенитом» и «Амкаром» судья Владимир Сельдяков вынес защитнику пермяков Николаю Зайцеву второе предупреждение, но не удалил игрока. Таким образом, действия Сельдякова – повод подать протест из-за отсутствия визуальной демонстрации удаления игрока соперника.

  • Заседание КДК по этому и другим вопросам пройдет 7 марта в 11:00.
  • «Зенит» занимает пятое место в РФПЛ и отстает от «Локомотива» на 8 очков. Но переигровка может все перевернуть с ног на голову.

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