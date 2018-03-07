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КДК отказал «Зениту» в переигровке матча РФПЛ с «Амкаром»
Поражение Манчини.
КДК РФС отказала «Зениту» в переигровке матча 21-го тура против «Амкара» (0:0). Питерцы подали протест на итоговый результат после технической ошибки арбитра Владимира Сельдякова, который показал вторую желтую карточку игроку «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил его.
«Результат матча «Зенит» – «Амкар» оставлен без изменений!» – сообщил официальный твиттер пермяков.
- После 21-го тура чемпионата России «Зенит» опустился на четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
- «Амкар расположился на 14-й строчке с 22 баллами.
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