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КДК отказал «Зениту» в переигровке матча РФПЛ с «Амкаром»

КДК отказал «Зениту» в переигровке матча с «Амкаром»
Eurosport

60 мин. назад

Поражение Манчини.

КДК РФС отказала «Зениту» в переигровке матча 21-го тура против «Амкара» (0:0). Питерцы подали протест на итоговый результат после технической ошибки арбитра Владимира Сельдякова, который показал вторую желтую карточку игроку «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил его.

«Результат матча «Зенит» – «Амкар» оставлен без изменений!» – сообщил официальный твиттер пермяков.

  • После 21-го тура чемпионата России «Зенит» опустился на четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
  • «Амкар расположился на 14-й строчке с 22 баллами.

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