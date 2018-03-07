КДК отказал «Зениту» в переигровке матча РФПЛ с «Амкаром»

КДК РФС отказала «Зениту» в переигровке матча 21-го тура против «Амкара» (0:0). Питерцы подали протест на итоговый результат после технической ошибки арбитра Владимира Сельдякова, который показал вторую желтую карточку игроку «Амкара» Николаю Зайцеву, но не удалил его.

«Результат матча «Зенит» – «Амкар» оставлен без изменений!» – сообщил официальный твиттер пермяков.

После 21-го тура чемпионата России «Зенит» опустился на четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

«Амкар расположился на 14-й строчке с 22 баллами.

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