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Евгению Гинеру пора уходить. Иначе ЦСКА будет ниже «Спартака» не только на схеме метро

Гинеру пора уходить. Иначе ЦСКА будет ниже «Спартака» не только на схеме метро
Владислав Прусов

36 мин. назад

Тренды возвращают нас в 90-е. ЦСКА туда возвращает менеджмент.

К Евгению Гинеру можно относиться как угодно, но его гениальный менеджмент признает любой ярый хейтер ЦСКА. Он сделал армейцев лучшим клубом России в ХХI веке, хотя в 90-х красно-синие болтались в середине турнирной таблицы, а главной целью сезона была победа над «Спартаком».

Его клуб выигрывал Кубок УЕФА и попадал в восьмерку сильнейших в Европе, а сам Гинер и компания во время трансферных переговоров издевались над соперниками как хотели: продали Думбия в «Рому» за бешеные бабки и вернули ивуарийца через год за 1,5 миллиона евро. В итоге ЦСКА попал в ЛЧ, а Гинер получил 18 миллионов евро.

Вклад патрона в развитие ЦСКА настолько же значимый, насколько вклад Аллы Пугачевой в российскую эстраду: все очень благодарны, но уже хочется чего-то нового.

Сегодняшний ЦСКА – это точная копия легендарного «Милана» после 2007 года. Еще остались мощные игроки, концептуальный тренер, статус фаворита, но нет трансферов. Лучшие покидают команду каждое межсезонье, а те, кто остаются – стареют и не развиваются. Сравните: у «Милана» до пенсионного возраста в старте постоянно выходили Мальдини, Неста, Кафу, у ЦСКА сейчас – братья Березуцкие, Игнашевич.

Алексей Березуцкий

Алексей БерезуцкийGetty Images

Красно-синие не брали никого за деньги шесть трансферных окон, а в последние годы в команду приходили игроки, которые сливались после первого же сезона: Ионов, Траоре и Оланаре. Зимой клуб все-таки потратился на Кристияна Бистровича и выложил полмиллиона евро. За три года.

«Милан» аналогично работал на рынке, ориентируясь на свободных агентов. Но со стихийной политикой тяжело собрать долгосрочную топ-команду. Кевин-Принс Боатенг, Матьё Фламини и Марк ван Боммель – большие имена, которые вскоре перестали работать. Та же история у ЦСКА с Романом Еременко и Бибрасом Натхо.

Главное сходство «Милана» и ЦСКА кроется не в составе, а в судьбах президентов. И Берлускони, и Гинер построили великие клубы, вложив немереные деньги и силы. Но у предпринимателей не бывает без трудностей: Сильвио влип после кризиса еврозоны, Евгений – после ситуации на Украине, где у него, по информации «Ведомостей», 85% бизнеса. Оба президента игнорировали долги (РБК приписывает Гинеру задолженность «Альфа-Банку» в размере 100 миллионов долларов), но со временем кризис все сильнее сказывался на бюджетах команд.

У ЦСКА огромные проблемы с деньгами и, что самое отвратительное, руководство об этом умалчивает. Слышны постоянные высказывания Романа Бабаева, где генеральный директор выдает нелепые оправдания, мало похожие на правду: «Много раз уже говорили – есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация».

Евгений Гинер

Евгений ГинерGetty Images

Даже сам Гинер часто заявлял, что расходы на строительство стадиона никак не влияют на бюджет клуба:

– Насколько сказывается строительство на трансферной политике клуба? Нетрудно догадаться, что стадион требует немалых вложений.

– Вообще не сказывается.

А «экономическая ситуация» – мегарасплывчатый аргумент. Тогда хочется задать ответные вопросы: куда идут призовые за выступление в еврокубках и миллионы от трансферов?

На этом фоне бесплатная аренда Мусы кажется не успехом, а трагикомедией. Руководство и игроки радовались нигерийцу, как второму пришествию Иисуса. А Ахмед вернулся в ЦСКА максимум на 20 матчей, так еще и в ужасной форме: в «Лестере» нападающий просто не играл, а матчи с «Црвеной Звездой» показали, что Муса еще не понял своей задачи на поле.

Помимо футбольных проблем, у руководства ЦСКА есть еще одна не менее важная – болельщики. Над посещаемостью «ВЭБ-Арены» круче всех хихикал Василий Уткин: он поспорил с фолловерами, что в этом сезоне на арене у армейцев не будет ни одного аншлага. При этом Роман Бабаев перед открытием стадиона уверенно заявлял: «Мы рассчитываем на среднюю посещаемость в 25 тысяч человек». (Средняя посещаемость «ВЭБ-Арены» сейчас – 15 тысяч зрителей).

Игорь Акинфеев

Игорь АкинфеевGetty Images

Откуда возьмется публика, если у ЦСКА цены на абонементы выше, чем у любой команды РФПЛ, кроме «Спартака» – самой популярной в России? Руководство клуба ставит просто сумасшедший прайс в условиях микроскопической фан-базы. 4 тысячи (одна пятая от стоимости абонемента) – зашкал для центральной трибуны на дерби со «Спартаком».

Создается впечатление, что верхушка красно-синих не обращает внимания на перспективный сектор, который в будущем может принести не только кайфовую атмосферу на матчах, но и деньги. Как итог: стадион до конца не отделан; развлечений, помимо просмотра игры, почти нет; фуд-корт – один на всю трибуну, да еще и не в помещении. Яркая игра, атмосфера, маркетинговый план – привлечь внимание болельщиков нечем.

Иногда случаются обстоятельства, которые невозможно преодолеть, не отказавшись от того, что любишь больше всего. Но чем дольше ты тянешь с решением, тем хуже. Берлускони в 2016 году все-таки нашел выход из стагнации, собрался с духом и продал «Милан» китайским инвесторам в момент, когда «россонери» находились на грани клинической смерти. Сейчас «Милан» все ближе к оптимальному состоянию и уже борется за попадание в Лигу Европы.

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