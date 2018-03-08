Евгению Гинеру пора уходить. Иначе ЦСКА будет ниже «Спартака» не только на схеме метро

К Евгению Гинеру можно относиться как угодно, но его гениальный менеджмент признает любой ярый хейтер ЦСКА. Он сделал армейцев лучшим клубом России в ХХI веке, хотя в 90-х красно-синие болтались в середине турнирной таблицы, а главной целью сезона была победа над «Спартаком».

Его клуб выигрывал Кубок УЕФА и попадал в восьмерку сильнейших в Европе, а сам Гинер и компания во время трансферных переговоров издевались над соперниками как хотели: продали Думбия в «Рому» за бешеные бабки и вернули ивуарийца через год за 1,5 миллиона евро. В итоге ЦСКА попал в ЛЧ, а Гинер получил 18 миллионов евро.

Вклад патрона в развитие ЦСКА настолько же значимый, насколько вклад Аллы Пугачевой в российскую эстраду: все очень благодарны, но уже хочется чего-то нового.

Сегодняшний ЦСКА – это точная копия легендарного «Милана» после 2007 года. Еще остались мощные игроки, концептуальный тренер, статус фаворита, но нет трансферов. Лучшие покидают команду каждое межсезонье, а те, кто остаются – стареют и не развиваются. Сравните: у «Милана» до пенсионного возраста в старте постоянно выходили Мальдини, Неста, Кафу, у ЦСКА сейчас – братья Березуцкие, Игнашевич.

Алексей БерезуцкийGetty Images

Красно-синие не брали никого за деньги шесть трансферных окон, а в последние годы в команду приходили игроки, которые сливались после первого же сезона: Ионов, Траоре и Оланаре. Зимой клуб все-таки потратился на Кристияна Бистровича и выложил полмиллиона евро. За три года.

«Милан» аналогично работал на рынке, ориентируясь на свободных агентов. Но со стихийной политикой тяжело собрать долгосрочную топ-команду. Кевин-Принс Боатенг, Матьё Фламини и Марк ван Боммель – большие имена, которые вскоре перестали работать. Та же история у ЦСКА с Романом Еременко и Бибрасом Натхо.

Главное сходство «Милана» и ЦСКА кроется не в составе, а в судьбах президентов. И Берлускони, и Гинер построили великие клубы, вложив немереные деньги и силы. Но у предпринимателей не бывает без трудностей: Сильвио влип после кризиса еврозоны, Евгений – после ситуации на Украине, где у него, по информации «Ведомостей», 85% бизнеса. Оба президента игнорировали долги (РБК приписывает Гинеру задолженность «Альфа-Банку» в размере 100 миллионов долларов), но со временем кризис все сильнее сказывался на бюджетах команд.

У ЦСКА огромные проблемы с деньгами и, что самое отвратительное, руководство об этом умалчивает. Слышны постоянные высказывания Романа Бабаева, где генеральный директор выдает нелепые оправдания, мало похожие на правду: «Много раз уже говорили – есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация».

Евгений ГинерGetty Images

Даже сам Гинер часто заявлял, что расходы на строительство стадиона никак не влияют на бюджет клуба:

– Насколько сказывается строительство на трансферной политике клуба? Нетрудно догадаться, что стадион требует немалых вложений.

– Вообще не сказывается.

А «экономическая ситуация» – мегарасплывчатый аргумент. Тогда хочется задать ответные вопросы: куда идут призовые за выступление в еврокубках и миллионы от трансферов?

На этом фоне бесплатная аренда Мусы кажется не успехом, а трагикомедией. Руководство и игроки радовались нигерийцу, как второму пришествию Иисуса. А Ахмед вернулся в ЦСКА максимум на 20 матчей, так еще и в ужасной форме: в «Лестере» нападающий просто не играл, а матчи с «Црвеной Звездой» показали, что Муса еще не понял своей задачи на поле.

Помимо футбольных проблем, у руководства ЦСКА есть еще одна не менее важная – болельщики. Над посещаемостью «ВЭБ-Арены» круче всех хихикал Василий Уткин: он поспорил с фолловерами, что в этом сезоне на арене у армейцев не будет ни одного аншлага. При этом Роман Бабаев перед открытием стадиона уверенно заявлял: «Мы рассчитываем на среднюю посещаемость в 25 тысяч человек». (Средняя посещаемость «ВЭБ-Арены» сейчас – 15 тысяч зрителей).

Игорь АкинфеевGetty Images

Откуда возьмется публика, если у ЦСКА цены на абонементы выше, чем у любой команды РФПЛ, кроме «Спартака» – самой популярной в России? Руководство клуба ставит просто сумасшедший прайс в условиях микроскопической фан-базы. 4 тысячи (одна пятая от стоимости абонемента) – зашкал для центральной трибуны на дерби со «Спартаком».

Создается впечатление, что верхушка красно-синих не обращает внимания на перспективный сектор, который в будущем может принести не только кайфовую атмосферу на матчах, но и деньги. Как итог: стадион до конца не отделан; развлечений, помимо просмотра игры, почти нет; фуд-корт – один на всю трибуну, да еще и не в помещении. Яркая игра, атмосфера, маркетинговый план – привлечь внимание болельщиков нечем.

Иногда случаются обстоятельства, которые невозможно преодолеть, не отказавшись от того, что любишь больше всего. Но чем дольше ты тянешь с решением, тем хуже. Берлускони в 2016 году все-таки нашел выход из стагнации, собрался с духом и продал «Милан» китайским инвесторам в момент, когда «россонери» находились на грани клинической смерти. Сейчас «Милан» все ближе к оптимальному состоянию и уже борется за попадание в Лигу Европы.

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