«Смотрели с Алексом Фергюсоном в гостинице «Ротор» с «Жемчужиной». Величие и печаль Волгограда 90-х

Глеб Урьев – реальная звезда Волгограда, особенно для тех, кто в теме. Работал переводчиком в «Роторе», на телевидении, радио, а недавно вернулся на телевизор спортивным обозревателем и ведущим программы «Болейте за наших» на региональном канале «Волгоград 24».

" Не хочешь поработать с «Манчестером»? "

– Чем ты занимался до того, как попал в «Ротор» в 1995 году?

– Закончив специализированную английскую школу, я поступил в волгоградский педагогический институт на русско-английское отделение филологического факультета. Ну да, я был студентом. С 1992 года играл в рок-группе, которая до сих пор существует.

– Как называется?

– Island. Классический хард-рок. Если сравнивать, это что-то типа Deep Purple или AC/DC. Есть свои песни, есть каверы. Я там на бас-гитаре и пою. В этом году нам 27 лет.

– А как ты попал в клуб?

Рохус ШохFrom Official Website

– Я учился в университете и, разумеется, ходил на футбол. Мой одногруппник Николай Кривченко в то время уже работал в клубной пресс-службе. Нам 21 год. Сентябрь 1995-го. Я прихожу в клуб, чтобы купить 20 билетов для одногруппников. Захожу в кабинет: там Кривченко, а еще Рохус Шох (технический директор «Ротора» – прим. Eurosport) c Александром Никитиным (капитан и звезда «Ротора» тех времен – прим. Eurosport). У меня тогда были длинные волосы.

«Здравствуйте. Хочу вот купить билеты для друзей». Футболисты – люди специфические, посмотрели на меня пристально, и тут Никитин, у которого тогда тоже длинные волосы были, спрашивает: «Ты что, рок-музыку любишь?» – «Конечно» – «А что ты любишь?» – «Deep Purple люблю, Led Zeppelin, Metallica» – «А в Deep Purple у тебя кто любимый – Гиллан или Ковердэйл?» – «Конечно, Гиллан» – «А у меня Ковердэйл». В это время Шох подключается: «А английский знаешь?» – «Да. Русско-английское отделение» – «Не хочешь поработать с «Манчестером»?»

– Как ты отреагировал?

– У меня внутри все перевернулось. Представь: 21 год, предлагают поработать переводчиком с «Манчестером». Я виду не подал, чуть поскромничал, а Рохус добавил: «Мы с тобой договор подпишем и оплатим все это дело» – «А что надо делать?» В общем, Кривченко должен был работать на уровне президентов клубов, а мне поручили непосредственно футболистов. Я должен был сопровождать команду вместе с Никитиным. Встретили их в аэропорту. Повезли в гостиницу, разместили. В воротах тогда играл Петер Шмейхель, Бекхэм еще не был известен, Гиггз, Скоулз, Невилл.

– Ты лично со всеми общался?

– Естественно. Больше всего запомнился Фергюсон и, наверное, Шмейхель. Тогда все видео были на VHS. Была договоренность: «МЮ» дает «Ротору» свою кассету с предыдущей игрой, а «Ротор» со своей – «Манчестеру». Если не ошибаюсь, это «Жемчужина» – «Ротор» 1995 года. Уступили тогда 1:2. И вот мы в холле гостиницы, используя видеомагнитофон, сидели и смотрели с сэром Алексом Фергюсоном матч.

Перед этим Шох мне говорил: «Ты попытайся его ввести в заблуждение. Потом расскажешь все». В шутку, конечно – ничего криминального в этом нет. И довольно продолжительное время смотрели мы этот матч, перематывали, пересматривали, я спрашиваю: «Ваше мнение, сэр Алекс?» – «Мне нравится Шмарко, Есипов, Нидергаус. Веретенников». И назвал еще несколько фамилий, которых тренерский штаб «Ротора» не ожидал услышать. Ну, у Фергюсона было свое видение на «Ротор», или, может, он тоже хитрил, понимая, что я потом все расскажу.

«Ротор» в Манчестере, 1995 годEurosport

– С кем-то из футболистов общался?

– Со Шмейхелем, который, как известно, датчанин, мы разговорились в автобусе. Он такой: «Ты музыку любишь?» – «Да, Metallica, AC/DC». А в Metallica барабанщик Ларс Ульрих как раз был датчанином, я его назвал своим любимым – Шмейхель обрадовался, сказал, что тоже занимался музыкой, играл на пианино. Так всю дорогу разговаривали на английском. Вообще хочу отметить, что «МЮ» того времени – вся воспитанная и интеллигентная команда. Англичане привезли с собой повара, продукты и даже воду. Это было неожиданно. Они пригнали грузовик, наши люди помогали разгружать.

За день до игры провели тренировку на «Центральном стадионе». Я в то время работал внештатно на областном радио ВГТРК, и его начальник Михаил Пинхасик (в Волгограде это эпическая личность, к сожалению, он скончался уже) к спорту меня не подпускал, потому что сам этим занимался и ревновал, а тут 21-летний выскочка объявляется. Перед тренировкой он увидел, как я выхожу из автобуса «МЮ» и о чем-то разговариваю с Фергюсоном. После этого его отношение ко мне изменилось.

– Дальше.

– Когда я увидел, как на тренировку выходят центральные защитники, я поразился: высокие и с огромными накаченными ногами. Смотрели все на них с содроганием. На стадионе тогда установили новые пластиковые кресла, по центру надпись латинскими буквами – ROTOR. Англичане вышли, посмотрели на него: «О-о-о! Грандиозно!» Крыши не было, но поляна хорошая, как и всегда в Волгограде, впрочем. Кстати, за полем следил тесть Веретенникова – Юрий Федорович. Кто-то из их администраторов спросил: «А придут завтра люди?» – «На счет этого не беспокойтесь».

– Билетами тогда спекулировали?

– Особо нет. Работало много касс. Несколько человек – я знаю – пытались спекулировать. Билет стоил или 20 рублей, или 20 тысяч, или 20 миллионов – не помню точно, но помню цифру 20. Кто-то отдавал их за 50, но таких людей было мало – билетов хватило всем.

– Англичане были?

– Английские болельщики тоже приехали – не хулиганы, а причесанные и солидные люди. Человек 30. Посадили их около обычных зрителей, не около фанатов. Конфликтов не было. Мы их катали по Волге на кораблике, водили на Мамаев Курган – гостеприимство у нас тут не отнять. Горюнов старался показать, как у нас тут все хорошо – он у нас товарищ общительный.

" «Мы понимали, что чемпионство можем взять один раз в жизни, а можем и не взять. И не смогли» "

– Как готовились к приезду?

– Мы с Никитиным приготовили подарки. Лично ездили в магазин собирать пакет: бутылка водки, банка черной икры, печать какая-то – вручили их каждому футболисту «МЮ» в раздевалке. А англичане – уже у себя там – подарили нам настольные часы с надписью года, матча и Кубка УЕФА. Одни достались Кривченко, другие Шабунину (губернатор Волгоградской области – прим. Eurosport), третьи у Горюнова, где остальные – не знаю. Давали только руководству.

– Сколько тебе заплатили за услуги переводчика?

– 200 долларов.

– Какие это деньги для того времени?

– Представь: студент, третий курс. Это были нормальные деньги. Время голодное, жуткое, страшное, 95-й год, беспредел. Но выплатили вовремя и в рублях по тому курсу.

«Ротор»From Official Website

– 1997 год, золотой матч «Ротора» со «Спартаком». «Ротор» во втором тайме словно подменили. Как это было?

– Будь я футболистом, может, смог бы сказать что-то конкретное. Уже спустя много лет брал интервью у Олега Веретенникова. Спрашиваю: «Олег Александрович, много ходит слухов. Ну как так вышло? Давайте не для печати?» Он: «Понимаешь, Глеб, мы, конечно, перегорели, это факт. Надо было забивать в первом тайме. Но как можно было продать игру? Нидергаус, Есипов, я – мы состоявшиеся люди. Мы понимали, что чемпионство можем взять один раз в жизни, а можем и не взять. И не смогли».

Потом он сказал, что ничего не знает о продажности. Обещали большие премиальные за победу. Цифры не назову – не помню. Может, если и были подковерные дела, то мы это узнаем лет через 20-30.

– Болельщики «Спартака» – самые безбашенные? Мой дядя рассказывал, что приезжали утырки, просили 5 рублей на билетик и спали прямо на поле у Мамаева Кургана.

– В Волгограде в те времена не было неприязненных отношений ни с одной командой. Спартаковцы приехали на золотой матч. Их тогда не так много ездило, как сейчас. Тысячи полторы, максимум две. Может, были какие-то стычки на уровне гопников, но нормальные фанаты «Ротора» тогда ни с кем не воевали. И все московские клубы любили приезжать в Волгоград – потому что лето, бесплатные овощи, арбузы, Волга. В общем, отношения были нормальные. А почему фанаты «Спартака» считаются такими… Ну, мы не в Премьер-лиге уже 14 лет. Я не знаю. Знаю, у Горюнова была лютая ненависть к красному цвету – «Спартак» как раз в нем играл. Между клубами было соперничество. Между болельщиками – нет. Они тогда выиграли 2:0 и пробежали круг почета по стадиону – никто из волгоградцев их не освистывал. Люди встали и похлопали.

– Ты помнишь, как Веретенников положил пять банок «Шиннику»?

– Конечно. Все очень радовались. Но Веретенников это воспринимал как должное. Люди больше удивлялись, если он не забивал.

– Что творилось в клубе, когда ему плеснули в лицо кислотой?

– Да, тайна, покрытая мраком. Все очень переживали. Негодяя, по-моему, так и не нашли. Олег шел с дочкой маленькой на руках, года полтора. Сейчас она на втором курсе. Хорошая девочка. В общем, центр города. В арке подбежал человек в капюшоне и из бутылки крест-накрест плеснул. Олег понял, что это кислота, рукой прикрыл девочку – ей кислота все равно чуть на лицо попала. Она закричала. Естественно, Олег мог бы догнать мерзавца – легко, там такое пространство, что не составило бы труда.

Но Олег человек очень прагматичный и грамотный, он подумал, что если бежать за ним, то ребенок один останется. А в это время, может, кто-нибудь и на ребенка бы напал, да? В доме напротив ресторанчик – побежал туда. Дали воду – промыли. А ему разъело куртку кожаную, шею обожгло и руку, которой он прикрывался. Совсем скоро был матч с «Торпедо» – его определили в запас. Сидел забинтованный – рука, шея. Во втором тайме Олег вышел на замену и помог «Ротору» победить. 1:0.

– Как проходил его переезд за границу? Почему все это окружено темнотой?

– Много ходило разговоров, что предлагали испанские, немецкие клубы, но у него, как я понимаю, всегда были непростые отношения с руководством. Скажем так. Олег вообще не то чтобы замкнутый, но не любит болтать лишнего. Это лучше его спрашивать.

– Его удерживали в клубе? Человек, который кладет по 25 банок в постсоветском чемпионате, не может не заинтересовать большие команды.

– Ну, есть версии разные, но плодить версии – не мой стиль. Тут больше расстраивает то, что его не брали в сборную. Было готовое трио для сборной – Веретенников-Есипов-Нидергаус. Сыгранная тройка, которая, по-моему, больше всех забивала в лиге на троих. Тогда был Романцев. Я, конечно, не хочу кидать камни в его огород, и это может звучать по-дилетантски, но сборная точно проиграла от отсутствия Веретенникова и еще как минимум двух других кандидатов.

" «Где хотите вешайте – на трусах, сзади, но на груди будет только ROTOR» "

– Из-за чего Веретенников поругался с Горюновым?

– Много аспектов. Это их личные дела. Считаю некорректным даже рассуждать на эту тему.

– Я коренной волгоградец и с детства окружен слухами, что Горюнов связан с бандитами. Это касалось клуба?

– Документальной информации у меня нет. Я читал много публикаций в различных изданиях. Ну как можно об этом говорить, если это документально не подтверждено? А в сфере криминала я пас, извините.

– За что убили его сына?

– Это вопрос к правоохранительным органам.

– Из обвинительного акта следовало, что он замешан в распространении наркотиков.

– Я это не комментирую.

– Цитата Горюнова. «Наши футболисты получали дикие подъемные и исключительно долларами. В «Спартаке» таких зарплат не было». Какие деньги окружали «Ротор» в 90-е?

– В то время нюансы финансирования я знать не мог, но могу заметить, что до конца 1996 года у «Ротора» было более-менее все в порядке. Если Горюнов сказал – получали. Это его слова. Но главное – это губернатор области Шабунин, который всячески поддерживал «Ротор». Считаю, что львиная доля успехов на его плечах, а также на плечах предыдущего руководителя региона Владимира Калашникова. Хотя я не умаляю значимость и достижения Горюнова. Но тогда расцветал не только «Ротор» – появились пловцы, гандбол, водное поло, легкая атлетика. Тогда были заложены успехи волгоградского спорта, когда вот он гремел в 90-е.

Владимир Горюнов, 2000 годEurosport

В декабре 1996-го Шабунин проиграл выборы Максюте, и вот тогда начался постепенный закат. В 1997-м – серебро, в 1998-м – четвертое место, а потом уже покатился потихонечку. Потом начались политические дела: Горюнов баллотировался в мэры Волгограда, позже в губернаторы – то есть был конкурентом Максюты. Это тоже, я считаю, повлияло на упадок команды.

– Правда, что в клуб обращались спонсоры, но Горюнов отвечал им, что на майках «Ротора» всегда будет написано ROTOR?

– Это я слышал лично от него. Он собирал журналистов изредка, говорил: «Никаких. Только ROTOR на груди. Где хотите вешайте – на трусах, сзади, но на груди будет только ROTOR». Ну это было при Шабунине – можно было и без спонсоров существовать. Результат мы видим.

– Какие спонсоры приходили?

– Слышал, приходили какие-то зарубежные бренды. Конкретики нет.

– Футболисту Геращенко Горюнов подарил свою четырехкомнатную квартиру, когда не было денег. Что он за человек?

– За глаза говорить о человеке нетактично. Горюнов – из положительных качеств – это неиссякаемая энергия. Фанатизм. Преданность… Нет, прежде всего энергия. Предприимчивость. Это человек, который родился в деревне и не обладает интеллигентностью – это да, проскальзывало иногда. Но он потрясающий психолог, который мог заворожить практически любого. Он оратор. Он воздействует на людей, он мог убеждать, он мог даже противников склонить на свою сторону. Он мог врасти в душу человека как гриб! Многие до сих пор ему преданы, хотя не всегда понятно на каком основании.

– Почему к нему среди обывателей Волгограда плохое отношение?

– Достаточно людей, у которых хорошее отношение. А плохое, полагаю, из-за того, что он пошел в политику, а команда вылетела из высшей лиги.

– Можно ли считать, что Горюнов развалил «Ротор»?

– Здесь совокупность обстоятельств. Но никто не отменял поговорку «рыба гниет с головы». Это такой вопрос риторический, я бы сказал. Это совокупность действий руководства клуба и администрации региона и многих иных объективных и субъективных моментов. Много клубов региональных сидят на местных бюджетах. Если губернатор дружит с футболом – тогда в клубе все хорошо. И наоборот.

– Самый черный день «Ротора».

– 1997 год, поражение от «Спартака». Потом 2004 год, вылет из высшей лиги. Потом 2009 год, когда Олег Михеев – депутат, бизнесмен – стал президентом «Ротора». Он заплатил какие-то долги, а через половину сезона вообще снял клуб с соревнований.

– Зачем?

– Он объяснил это тем, что ему вставляют палки в колеса, арестовывают счета и что он не может финансировать команду.

– Давай про договорняки.

– Бывает, спрашиваю себя, что за ерунду наблюдаю на поле, но я наивный оптимист и надеюсь, что все будет чисто. Как договорняк сейчас делается? Можно зарядить судей – это понятно, а можно двух-трех футболистов – и игра сделана. Про «Ротор» ничего не буду говорить. Во-первых, потому что ничего такого откровенного. И вообще тема скользкая. Надо обладать полной и доказанной информацией, чтобы о чем-то говорить.

– Крутая история про Виктора Прокопенко, которая характеризует его как человека.

– Ну про танк слышал? 20 минут до выхода на игру с «МЮ», в раздевалке все трясутся, обстановка напряженная. Входит Прокопенко – такой импозантный и красивый мужик (ну женщины говорят, что он красивый – я сам в мужиках не разбираюсь) – и спрашивает: «Парни, знаете, что самое главное в танке?» – «Евгеньич, какой танк? И что же?» – «В танке главное – не обосраться». Все – ха-ха-ха! Вышли на поле и уже к 30-й минуте вели 2:0. Ну и прочие байки вроде «Сколько я уже не пью, зато как наливаю!»

Виктор Евгеньевич запомнился в первую очередь как интеллигентный и с потрясающим чувством юмора. Когда мы узнали, что он умер – а мы узнали в этот же день – для нас это было горе. Он говорил: «Человеку дается одна жизнь, и эту жизнь он должен прожить у моря». Волгоград его любит. Фанаты «Ротора» проводят в его честь турнир, в котором участвуют команды, которые он тренировал – наши друзья. Московское «Динамо», «Шахтер», «Ротор» и «Черноморец». В разные города ездим. Когда на Украине спокойно было, туда ездили. В Одессе на его могиле наши фанаты вешают шарф «Ротора».

" «Надо думать не только о своих любимцах, о своей Москве, но и том, что есть другие города» "

– В 2013 году Дмитрий Губерниев сказал, что в Волгограде нет футбола. Почему ты его жестко раскритиковал?

– Кто раскритиковал?

– Ты. Ты сказал, что футбол в Волгограде на большом подъеме, а Губерниев неправ.

– Ну я и сейчас могу это сказать.

– То есть ты считаешь, что в Волгограде футбол на большом подъеме?

– Вот именно сейчас как можно говорить о подъеме, когда команда на 20-м месте в ФНЛ? Но стоп. В прошлом и позапрошлом году «Ротор» играл в КФК. Вышел во второй дивизион, занял там первое место и вышел в ФНЛ. Сейчас команда на 20-м месте, на Сергея Павлова (главный тренер – прим. Eurosport) возлагают большие надежды. Надо говорить весной. На подъеме ли он? Ну, тут стадион уже готов. Ажиотаж в городе небывалый.

А что касается Губерниева, то я и сейчас скажу, что считаю его специалистом в плане гребли и биатлона. Импонирует его любовь к рок-музыке. Но вот так говорить, как он – это нетактично. Тем более тогда, когда он это сказал (2013 год – прим. Eurosport), «Ротор» действительно был на подъеме и занял девятое место в ФНЛ. Он хороший комментатор, но у него невоздержанный язык.

– Этим никого не удивишь.

– Надо думать не только о своих любимцах, о своей Москве, но и том, что есть другие города, где у людей меньше развлечений и денег, и футбол для многих – это все. А вот так одним словом оскорбить 2,5 млн жителей Волгоградской области, а также миллионы болельщиков по всей стране и за границей… Понятно, что будут комментарии. И не только мои.

Фанаты устроили на стадионе перекличку прямо в эфире центрального канала. Играли мы тогда то ли с «Сибирью», то ли с «Томью». Забей в YouTube «Губерниев, привет из Волгограда», посмотри сам. Интересно.

– Летом я был в Волгограде и хотел купить футболку «Ротора». Потом понял: в городе нет фан-шопа, и купить ее можно на левых сайтах (да и то прошлогодний вариант). Это нормально?

– В 2011-м, 12-м, 13-м годах систему наладили – были производство и торговля атрибутикой. Не только во время матчей, но и вообще существовал фан-шоп. Но то, о чем ты говоришь, к счастью, в прошлом. Тогда была налажена интернет-торговля, я лично отправлял заказы за границу, в Хабаровск, Владивосток. Потом клуб обанкротили, и все налаженные связи исчезли. Пришло новое руководство, и начиная с осени этого года – ты, видимо, не застал – наконец-то возобновили производство и торговлю атрибутикой. Можно купить перед матчем на стадионе. В общем, пока не в таком объеме, но дело восстанавливается.

– В городе ходили слухи, что команду вытянут в Премьер-лигу в честь ЧМ-2018. Любым путем. Почему этого не произошло?

– Павлов не раз на конференциях говорил, что оставит команду в ФНЛ, что знает, как это сделать. А на следующий год уже будет выходить в Премьер-лигу, иначе бы сюда работать не приехал. У меня есть основания доверять Павлову, и я думаю, что ничего страшного, что во время чемпионата «Ротор» будет в ФНЛ – надеюсь, там команда останется, а лакмусовой бумажкой станут матчи на этом стадионе.

Первый – 21 апреля с «Лучом», а 2 мая – «Крылья Советов». Я уверен, что тысяч 30 на стадионе – это как минимум. Я в это верю, но повторю, что очень многое зависит от властей региона. Нет, не выделить из бюджета, допустим, миллиард. Но надо поработать так, чтобы подтянулись спонсоры. В силу экономического кризиса это делать сложно, но все возможно – было бы желание.

– «Ротор» не в состоянии содержать арену. Что с ней будет?

– Ну сам «Ротор» ее содержать и не будет – это абсолютно точно. Я задавал этот вопрос вице-губернатору, он ответил, что будет много помещений, которые сдадут в аренду, будут проводить различные мероприятия. Опять-таки, было бы желание! Это возможно – не такие уж баснословные деньги.

«Волгоград-Арена» и Родина-матьGetty Images

– Стало ли в Волгограде лучше, когда узнали про ЧМ-2018?

– Не понимаю людей, особенно местных, которые этому противились – это популистские заявления. Кто-то говорил: «Ну вот, город превратится в стройку, пыль, грязь, понаедут». А на самом деле Волгоград был городом с самыми ужасными дорогами. А сейчас люди не нарадуются – наконец-то сделали дороги, по крайней мере в центре. Построили гостиницы. Новый терминал в аэропорту. Это небо и земля. Такой скачок за два-три года город не делал, наверное, лет за 25. Вот такой прогресс, все только рады. Даже скептики сейчас говорят: «Ну да-да, неплохо». Хотя кто-то говорит, что чемпионат кончится, и все станет опять плохо. Но мы оптимисты.

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