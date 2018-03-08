Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о времени, проведенном в «ПСЖ» в качестве игрока, и о том, где он видит себя через 5-10 лет.

«К сожалению, я очень быстро покинул «ПСЖ». Мне нравилось в Париже и Франции. Но у меня было много предложений вернуться в Россию, и я пошел на этот шаг. Сейчас очевидно, что во мне осталось немного разочарования. Я слишком мало сыграл за «ПСЖ».

Через 5-10 лет вижу себя в Париже. Лучше тренером, но я не расстроюсь, даже если просто приеду как турист, чтобы посмотреть город», – сказал Семак в интервью Goal.

Семак отыграл за «ПСЖ» 26 матчей и забил один гол.

«Уфа» под руководством Семака идет на шестой строчке в РФПЛ.

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