Артем Дзюба ворвался в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба стал автором одного из голов в ворота «Амкара» в матче 22-го тура РФПЛ (2:0). На 11-й минуте форвард заработал пенальти, не реализовал его, но успел на добивание.

Этот гол стал для 29-летнего футболиста первым за «Арсенал» и 88-м в чемпионатах России. Он вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории турнира. Из действующих футболистов Артема не опережает никто.

Следующий гол позволит Дзюбе сравняться с Валерием Есиповым, а вот от Игоря Семшова (98) Артема отделяют 10 голов.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России остается Олег Веретенников – 143.

Дзюбе далеко по голам, но он уже почти обогнал легенду «Ротора» по матчам (272 против 274).

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(фото: официальный сайт тульского «Арсенала»)