Кокорин и Ребров позвали на выборы в инстаграме и отказались это прокомментировать

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и вратарь «Спартака» Артем Ребров разместили в инстаграме однотипные записи с призывом прийти на выборы президента России.

Ранее записи в той же стилистике и с одинаковыми хэштегами уже появлялись у разных медийных звезд.

Артем Ребров отказался комментировать порталу sports.ru размещение этого поста: «Давайте мы это не будем обсуждать. Это все-таки политический момент. Давайте без комментариев». Александр Кокорин не ответил на звонки журналистов сайта.

Ребров в чемпионате России сезона-2017/18 провел 7 матчей, в которых пропустил 11 мячей. Кокорин провел 21 матч и забил 10 мячей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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