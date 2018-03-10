Кокорин и Ребров позвали на выборы в инстаграме и отказались это прокомментировать
Даже непонятно почему.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и вратарь «Спартака» Артем Ребров разместили в инстаграме однотипные записи с призывом прийти на выборы президента России.
Ранее записи в той же стилистике и с одинаковыми хэштегами уже появлялись у разных медийных звезд.
Артем Ребров отказался комментировать порталу sports.ru размещение этого поста: «Давайте мы это не будем обсуждать. Это все-таки политический момент. Давайте без комментариев». Александр Кокорин не ответил на звонки журналистов сайта.
- Ребров в чемпионате России сезона-2017/18 провел 7 матчей, в которых пропустил 11 мячей. Кокорин провел 21 матч и забил 10 мячей.
- Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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