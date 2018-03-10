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Нападающий «Уфы» по прозвищу Казахский Месси стал первым игроком РФПЛ 2000 года рождения

Нападающий «Уфы» по прозвищу Казахский Месси стал первым игроком РФПЛ 2000 года рождения
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Почувствуй себя старым.

В матче 22-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Анжи» на поле вышел нападающий уфимцев Еркебулан Сейдахмет.

Дата рождения Сейдахмета – 4 февраля 2000 года. Таким образом, он стал первым футболистом, рожденным в новом веке, который сыграл в рамках РФПЛ.

  • Сейдахмета на родине называют казахским Месси.
  • Казахстанец появился на поле при счете 0:0 во втором тайме и был заменен в конце матча.
  • «Уфа» победила «Анжи» со счетом 3:2. Команда Сергея Семака делит с «Арсеналом» пятое-шестое место в турнирной таблице.

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Фото: официальный сайт «Уфы»

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