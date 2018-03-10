Жена Мамаева купила попугая за 152 тысячи рублей. Птица оказалась дикой и исцарапала ее

Жена полузащитника «Краснодара» и сборной России Павла Мамаева Алана рассказала о неудачном шоппинге в краснодарском зоомагазине.

«Один попугай оказался каким-то диким, а второй мне приглянулся – такой ласковый. Он сидел в такой тесной клетке, что мне стало его жалко, и я решила его купить. Мне сказали, что это краснохвостый жако, родился в России, и что он выкормыш. Это значит, что не дикий, а воспитанный человеком и ручной, у него есть все прививки, документы, и он мальчик по кличке Аполлон. Да и стоит он недешево – 152 тысячи рублей.

Конечно же, я попросила все ветеринарные документы. Мне сказали, что их подготовят на следующий день. Так что ушла домой с клеткой с попугаем и чеком на 153460 рублей – купила корм еще для него. Дома птица просто не смогла взлететь, видимо, в клетке сидела постоянно. А когда попугай сел мне на плечо, то исцарапал. А еще – кусается. А ведь в магазине говорили, что он ручной и совсем не дикий.

Ветеринары говорят, что мне продалии дикую птицу, красная цена которой – 30 тысяч рублей. А выкормыш обычно стоит около 80 тысяч, но никак не 150. Получается, меня просто надули. Еще поговаривают, что в этом магазине многие состоятельные люди покупают попугаев из жалости – им больно видеть, в каких стесненных условиях живут эти птицы. Сам попугай жако – не маленький, от макушки до кончика хвоста – 35 сантиметров. Но сидел в такой тесной клетке. Что и мне его стало жалко. А теперь вынуждена выбивать документы на Аполлона», – приводит слова Аланы «КП-Кубань».

Супруга Павла намерена написать жалобу в Роспотребнадзор. Возвращать птицу в зоомагазин она не хочет.

В РФПЛ-2017/18 Мамаев провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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