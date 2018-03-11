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Массимо Каррера – о словах Роберто Манчини: «Я никогда не буду ныть»
Заочный баттл двух итальянских коучей.
Босс «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова Роберто Манчини, который после ничьей с «Ростовом» (0:0) сказал следующее: «Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали».
«Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, для меня лучшие. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле», – цитирует Карреру Sports.ru.
- «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставание от «Локомотива» – 5 очков. У «железнодорожников» матч в запасе.
- «Зенит» после 22-го тура опустился на пятую строчку.
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