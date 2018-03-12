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Георгий Джикия: «Спартак» будет чемпионом-2018»

Джикия: «Спартак» будет чемпионом-2018»
Eurosport

2 ч. назад

Оптимистичный настрой.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил шансы своей команды защитить чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (1:0).

«Если честно, сегодня нервничал больше, чем когда получил травму. Вообще сумасшествие. Все хотели победы, и ребята огромные молодцы, дожали. Считаю, что результат сегодня закономерен.

Верю ли в то, что можно догнать «Локомотив»? Да. Конечно, я верю в чемпионство. «Спартак» будет чемпионом-2018!» – цитирует Джикию «Чемпионат».

  • «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставание от «Локомотива» – 5 очков. У «железнодорожников» матч в запасе.
  • Сам Джикия сейчас восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава.

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