«Аршавин и Кержаков тебе мячи подавали». Легионер «Зенита», который гонял на «Ладе» и получал $1200

В конце девяностых «Зенит» был душевным и нищим провинциальным клубом. Покосившаяся база, мешковатые футболки без фамилий, крошечный штат и чисто русская обойма – с таким комплектом питерцы претендовали только на редкие победы над москвичами: естественно, потом их отмечал весь город.

Селекционная служба «Зенита» работала по принципу «кто-то как-то услышал, что где-то есть неплохой дешевый футболист». Парня отсматривали по паре видеокассет, затем приглашали на просмотр (чаще – за его счет), а после решали, подписывать ли контракт со смешной месячной зарплатой.

Осенью 1997-го этот алгоритм зацепил Романа Максимюка: украинский тренер Леонид Колтун порекомендовал вингера Бышовцу, тот взял новичка на сборы, выпустил в товарищеском матче, а затем сразу же приказал оформлять трансфер.

Максимюк в то время принадлежал «Прикарпатью» – маленькому, но дерзкому клубу, который запросил 150 тысяч долларов. В «Зените» поперхнулись и попросили обосновать, почему так дорого. Из Украины пришел ответ – что вы хотели, это наш лидер, мы платим ему 1500 долларов.

Сам Роман, увидев письмо «Прикарпатья», захохотал – в Ивано-Франковске ему выдавали 300 баксов. Когда этот факт вскрылся, украинцы сдулись и отдали Максимюка то ли за 10, то ли за 15 тысяч долларов – даже бывшие сотрудники «Зенита» не помнят точную сумму, настолько она была крошечной.

В Петербурге Роману достались контракт на 1200 долларов (после кризиса 98-го стали платить 800), служебная «шестерка» (позже пересел на «Ладу» Лепехина) и форма с десятым номером. Находка Бышовца и Колтуна оказалась шикарной – Максимюк натурально тащил «Зенит». В сезоне-1998 сине-бело-голубые очень долго лидировали во многом благодаря украинцу, но потом Светоч ушел в сборную, и команда уплыла на пятую строчку.

Глядя на хайлайты тех времен, легко понять, почему Романа так полюбили на «Петровском». Он не был чистым форвардом, зато прилично забивал, точно лупил издали, грамотно подставлял голову и обладал реактивной стартовой скоростью. Но главное – футбольный интеллект: Максимюк крайне хладнокровно укладывал защитников без финтов (просто двигал мяч, а те падали) и обманывал киперов, потому что чаще бил не в дальний (как все), а в ближний угол (как такой же умник Андрей Тихонов).

Самые крутые мячи Романа – в ворота «Торпедо» после гениальной комбинации и в финале Кубка России против «Динамо». За победу Максимюк получил премию в 50 тысяч долларов – эта котлета так и осталась рекордной в его карьере. После двух сезонов в Петербурге Роман понял, что пора подписывать новый договор, и резонно посчитал, что должен получать больше – в то время у него был самый скромный оклад из всей основы.

Но в клубе развернули классическую схему с угрозами, ультиматумами и давлением. «Либо ставишь подпись, либо не играешь против «Болоньи» – с такой фразой прямо перед матчем к украинцу подошел начальник «Зенита» Вячеслав Мельников. Максимюка не устроило число нулей, и он отказался – и от контракта, и от «Болоньи», и от «Зенита».

Дальше случилась мистика. Романа с радостью купило киевское «Динамо» (Питеру достались солидные 650 тысяч долларов), но там вингер не заиграл по мегастранной причине. Во время ознакомительной беседы с Валерием Лобановским Максимюк сказал, что считает Бышовца супертренером. Киевский мэтр тут же нахмурился и упаковал парня в резерв – без шансов. Дело в том, что Светоч был давним врагом Лобановского, а Роман этого не знал и не сориентировался в ситуации.

В начале нового века Виталий Мутко захотел вернуть затосковавшего полузащитника на «Петровский». Переговоры с «Динамо» прошли моментально – осталось лишь получить согласие Юрия Морозова, который тогда руководил «Зенитом».

Дед промониторил Максимюка на тренировке, а затем сказал ему: «Ты принят. У нас подрастают Аршавин и Кержаков. Будут за тобой тянуться – они же недавно тебе мячи подавали». Радостный Роман поблагодарил коуча, поехал по питерским ресторанам, встретился со всеми друзьями, а на следующий день услышал от Морозова: «Мы передумали. Ты нам не нужен».

Выяснилось, что «Зенит» сразу установил за Максимюком слежку, по итогам которой тренер решил, что украинец – человек Бышовца. Да, Морозов, как и Лобановский, тоже ненавидел Светоча и переносил это отношение на всех, кто уважал олимпийского чемпиона. Мутко пытался переубедить Юрия Андреевича – бесполезно.

На этом яркий этап карьеры Максимюка окончательно завершился. Он еще побегал за «Днепр» (четыре сезона, а голов столько же, сколько в «Зените» за два), а потом стал фигурантом вообще всех подборок о футболистах, которые систематически сливают деньги в казино.

На азартные игры Роман подсел еще в Питере: его пригласили на открытие заведения, дали бесплатных фишек, игрок их тут же профукал, но покер и рулетка все равно взволновали его сильнее, чем футбол. Максимюк сутками не вылезал из казино, потерял жену (она ушла к Александру Алиеву, забрала с собой сына Романа и лишила бывшего мужа родительских прав), лечился, кодировался, влезал в астрономические долги, попадал на космические штрафы, но не останавливался.

Самую характерную историю про Максимюка рассказал великий украинский тренер Евгений Кучеревский:

– Специалист с ним работал. Роман в церковь стал ходить, образок у него на тумбочке стоял. Только закончился курс психотерапии – он на следующий день пошел в казино и проиграл 20 тысяч долларов. Привезли его на базу, выбросили из машины, а авто забрали за долги. Тут никакой психотерапевт не поможет.

На Украине говорят, что в сумме Максимюк оставил в казино примерно 700 тысяч долларов, включая имущество и недвижимость. К счастью, он все же слез, активировав собственную силу воли, – перешел в «Волынь» только потому, что в Луцке нет казино. Так Роман натурально спасся от банкротства и сумасшествия – более того, даже доиграл в футбол до 37 лет, бросив его в конце 2011-го, когда сил и здоровья уже объективно не осталось.

Сейчас Максимюк – седой безработный мужчина с небольшим животом. Его сын так и живет с Татьяной Алиевой, а средства на учебу периодически высылает вторая жена Романа. «Зенит» был моим пиком. Жаль, что во мне там видели дешевую рабочую силу», – вздыхает человек, который добывал для Петербурга первый трофей в новой истории.

Посчитать расходы «Зенита» на Романа очень легко: со всеми трансферами, зарплатами и бонусами клуб потратил на него не больше 130-150 тысяч долларов, то есть совсем ерунду. Теперь уже невозможно определить, что это было – банальная жадность или логичная попытка уложиться в бюджет.

Нужно просто признать: если забыть про казино, которое с какого-то момента начало мешать футболу, то Максимюка совершенно не в чем обвинить. Ему откровенно не повезло, причем дважды. Жаль, что отношения между Лобановским, Морозовым и Бышовцем разрушили карьеру действительно талантливого игрока.

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