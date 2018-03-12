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Игрок «Зенита» Эмануэль Маммана пропустит 6-9 месяцев из-за повреждения крестов
Сезон окончен.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел медобследование, на котором у аргентинца было выявлено субтотальное повреждение передней крестообразной связки.
В ближайшее время 22-летний футболист будет прооперирован. Общий срок восстановления оценивается в 6-9 месяцев, передает официальный сайт «Зенита».
- Маммана получил травму в матче с «Ростовом» (0:0) и был заменен на 11-й минуте.
- Эмануэль был куплен летом у «Лиона» за 16 млн евро. В сезоне-2017/18 он провел 26 официальных матчей.
- «Зенит» опустился на пятое место.
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