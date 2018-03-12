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Роберто Манчини в ответку на оскорбление в инстаграме послал фаната и его сестру

Манчини послал фаната и его сестру в ответ на оскорбление в инстаграме
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Боец интернетных войск.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини послал фаната, который разместил в инстаграме пост после матча петербургского клуба и «Ростова» с подписью «Манчини, пошел * [далеко]» на итальянском языке, сопроводив его хэштегом #манчиниаут.

После этого в комментариях появилась запись с официального аккаунта Манчини с фразой «ты и твоя сестра» тоже на итальянском языке.

  • Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Команда занимает пятое место в чемпионате России-2017/18, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.
  • «Зенит» выиграл 2 из последних 11 матчей, в которых набрал 12 очков.

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