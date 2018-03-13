Фанат «Зенита» – о перепалке с Роберто Манчини: «Теперь хоть за что-то могу уважать тренеришку»

Болельщик «Зенита» Игорь Залепухин рассказал о реакции на комментарий главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к посту фаната в инстаграме.

«Заставил меня написать этот пост тот факт, что после 90 минут унылейшего футбола и не самых умелых действий местных стюардов и службы безопасности на выходе, я шел весьма промозглым ростовским днем по улице. И думал о будущем этого чемпионата исключительно в черно-белых тонах.

Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто по фану. Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его сммщик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать. Моя сестра бы тоже оценила, но ее, уж не знаю, к сожалению, или счастью, не существует», – приводит слова фаната Федеральное агентство новостей.

Залепухин в инстаграме оскорбительно послал Манчини, добавив хэштег #манчиниаут. Через некоторое время в комментариях появилась запись с официального аккаунта тренера «Ты и твоя сестра» на итальянском языке.

«Зенит» под руководством Манчини выиграл 2 из последних 11 матчей, в которых набрал 12 очков.

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