«Это футбол». У тренера «Зенита» Роберто Манчини одна отмаза на все случаи жизни

Самое отвратительное клише в спортивных интервью – фраза «Это футбол». Футбол в данном случае – переменная, ее легко заменить на любой другой вид спорта. Когда Антон Шипулин проваливает биатлонную гонку, он унывает со словами «Ну, это биатлон». Когда Олег Знарок влетает Канаде на чемпионате мира, он выбрасывает многозначительное «Это хоккей».

Действительно, футбол/биатлон/хоккей – это футбол/биатлон/хоккей. Настолько логично, что не придраться. Журналистам остается только повторять любимое движение: кивать головой вверх-вниз.

Но есть один человек, который использует «Это футбол» с частотой «эээ» в видеоблоге Юрия Дудя. Этот человек – Роберто Манчини.

Роберто МанчиниGetty Images

Смотрите сами.

Август 2017. Манчини – о ничьей с «Уралом»

«Это футбол, и случиться может всякое». («СЭ»).

Октябрь 2017. Манчини – о поражении от «Арсенала»

«Это футбол – команда не может выигрывать всегда». («СЭ»).

Октябрь 2017. Манчини – о поражении от «Локомотива»

«Соперник использовал все возможности, которые у него были. Это футбол, такое бывает». («СЭ»).

Ноябрь 2017. Манчини – о поражении от «Спартака»

«Как минимум, этот матч должен был завершаться вничью. А то и нашей победой. Но это футбол». («СЭ»).

Ноябрь 2017. Манчини – опять о «Локо», но после «Русенборга»

«В матче с «Локомотивом» мы нанесли 21 удар в створ и больше 60 процентов времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у нас, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются». («СЭ»).

Декабрь 2017. Манчини – о первой половине сезона

«Это футбол, и у каждой команды бывают моменты, когда все идет не так, как нужно». (Официальный сайт «Зенита»).

Февраль 2018. Манчини – о проблемах «Зенита» в РФПЛ

«Но это футбол, поэтому тебе нужно как-то с ними [со сложностями] бороться». (Официальный сайт «Зенита»).

Март 2018. Манчини – о ситуации в РФПЛ

«Что касается чемпионата России, то отставание от «Локомотива» немаленькое, но это футбол, и здесь никогда не знаешь, чем все закончится, поэтому нам нужно выигрывать в каждом матче». (ТАСС).

Роберто МанчиниEurosport

Манчини произносит любимую фразу практически раз в месяц. И чем сложнее ситуация в «Зените», тем чаще Роберто ставит слова на репит. После домашнего матча с «Лейпцигом» – матча, после которого петербуржцы слили очередной турнир, – Роберто установил рекорд. Он выдал «Это футбол» дважды за один брифинг. Похоже, сейчас тренеру реально не по себе.

«К сожалению, сегодня было много моментов, когда нам не везло. Но это футбол , такое случается». Это раз.

, такое случается». Это раз. «Это футбол, мы не можем изменить его. Нужно справляться даже с теми поражениями, в которых невезение играло значительную роль. Например, как сегодня». Это два.

Пора устанавливать таймер, который будет отсчитывать время от одного «Это футбол» до другого. Странно, что этого не сделали раньше, потому что коронную фразу Манчини выучил не в России.

По-английски «Это футбол» звучит как «This is football». Легкий гуглинг выдает ожидаемый результат.

Апрель 2011. Манчини – о травме Карлоса Тевеса

«Это большая проблема, но это футбол – «Юнайтед» играл без Уэйна Руни». (The Guardian).

Идем дальше. По-итальянски «Это футбол» ласкает ухо: «Questo è il calcio».

Январь 2016. Манчини – о поражении от «Сассуоло»

«Это футбол. К сожалению, мы создали много, но Консильи был очень хорош, и мы не смогли забить». (ItaSportPress).

Но и это не все. Угадайте, как называется книга журналиста Corriere Dello Sport о Роберто Манчини? Все верно.

В отличие от новых футболистов для «Зенита», это можно купить на eBay.

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